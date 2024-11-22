Merkez Bankası Zorunlu Karşılıkları Güncelledi

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını yükseltti, yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranını düşürdü.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi. Kısa vadeli TL mevduat oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkartıldı. Yabancı para mevduat için TL tesis oranı ise yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi.

Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek. Tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı.

Kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef de yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.