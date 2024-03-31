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MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 245 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 74.232'dir. Seçimlere 174 sandık katılım sağlamıştır ve açılan sandık oranı %71,02'dir. Kullanılan oy sayısı 40.511'dir ve geçerli oy sayısı 39.710'dur. Katılım oranı ise %77,47'dir. CHP %41,68 oy oranıyla 16.552 oy alarak birinci parti olmuştur. AK PARTİ %25,85 oy oranıyla 10.264 oy alarak ikinci parti olmuştur. MHP %23,35 oy oranıyla 9.273 oy alarak üçüncü parti olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir.

31.03.2024 21:34  Güncelleme: 21:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 174
Açılan Sandık Oranı : % 71,02
Kullanılan Oy : 40.511
Geçerli Oy : 39.710
Katılım Oranı : % 77,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 41,6816.552
AK PARTİREŞİT POLAT% 25,8510.264
MHPHASAN KARA% 23,359.273
DİĞER% 4,511.791
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 1,46581
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 1,01400
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,63249
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,31124
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,3119
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,280
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,1769
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,1766
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,1455
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,0521
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,0518
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,029
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,028
HKPHASAN BAYESEN% 0,028
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,028
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,027
TKHUĞUR KAYA% 0,014
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 0,014
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 38,54449
MHPADİL ÖZKAN% 31,59368
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 26,95314
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,821
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,526
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,344
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,172
MİLLETHAMZA TOPUZ% 0,091
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 95,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖLMEZ% 48,2683
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 40,770
YENİDEN REFAHMEHMET DAL% 9,8817
İYİ PARTİRAMAZAN KORKMAZ% 0,581
CHPBİLAL ÖZDEMİR% 0,581
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 97,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ KOYUNCU% 36,04284
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 32,87259
AK PARTİMETİN POLAT% 23,35184
DİĞER% 6,9855
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,514
BTPAHMET KARTAL% 0,131
MİLLETTUNCAY EKİNCİ% 0,121

Kaynak: AA

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