MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|174
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,02
|Kullanılan Oy
|:
|40.511
|Geçerli Oy
|:
|39.710
|Katılım Oranı
|:
|% 77,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,68
|16.552
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 25,85
|10.264
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,35
|9.273
|DİĞER
|% 4,51
|1.791
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 1,46
|581
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 1,01
|400
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,63
|249
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,31
|124
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,3
|119
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,2
|80
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,17
|69
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,17
|66
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,14
|55
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,05
|21
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,05
|18
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,02
|9
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,02
|8
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,02
|8
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,02
|8
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,02
|7
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,01
|4
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 38,54
|449
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 31,59
|368
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 26,95
|314
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,8
|21
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,52
|6
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,34
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,17
|2
|MİLLET
|HAMZA TOPUZ
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 95,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖLMEZ
|% 48,26
|83
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 40,7
|70
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DAL
|% 9,88
|17
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KORKMAZ
|% 0,58
|1
|CHP
|BİLAL ÖZDEMİR
|% 0,58
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 97,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 36,04
|284
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 32,87
|259
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 23,35
|184
|DİĞER
|% 6,98
|55
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,51
|4
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,13
|1
|MİLLET
|TUNCAY EKİNCİ
|% 0,12
|1
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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