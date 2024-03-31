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MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 245 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 74.232'dir. Seçimlere 190 sandık açılmış olup açılan sandık oranı %77,55'tir. Kullanılan oy sayısı 44.536'dır ve geçerli oy sayısı 43.386'dır. Katılım oranı ise %78,07'dir. CHP %41,43 oy oranıyla 17.973 oy alarak birinci parti olmuştur. AK PARTİ %26,09 oy oranıyla 11.320 oy alarak ikinci parti olmuştur. MHP %23,21 oy oranıyla 10.070 oy alarak üçüncü parti olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir.

31.03.2024 22:34  Güncelleme: 22:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 190
Açılan Sandık Oranı : % 77,55
Kullanılan Oy : 44.536
Geçerli Oy : 43.386
Katılım Oranı : % 78,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 41,4317.973
AK PARTİREŞİT POLAT% 26,0911.320
MHPHASAN KARA% 23,2110.070
DİĞER% 3,691.599
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 1,69731
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 1,06462
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,68297
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,64277
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,3128
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,28120
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,2297
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,286
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,1671
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,1565
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,0315
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,0314
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,0313
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,0313
HKPHASAN BAYESEN% 0,0312
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,0210
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 0,028
TKHUĞUR KAYA% 0,015
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 38,54449
MHPADİL ÖZKAN% 31,59368
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 26,95314
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,821
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,526
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,344
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,172
MİLLETHAMZA TOPUZ% 0,091
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 95,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖLMEZ% 48,2683
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 40,770
YENİDEN REFAHMEHMET DAL% 9,8817
İYİ PARTİRAMAZAN KORKMAZ% 0,581
CHPBİLAL ÖZDEMİR% 0,581
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ KOYUNCU% 38,69284
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 35,28259
AK PARTİMETİN POLAT% 25,07184
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,685
BTPAHMET KARTAL% 0,141
MİLLETTUNCAY EKİNCİ% 0,141

Kaynak: AA

MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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