MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|190
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,55
|Kullanılan Oy
|:
|44.536
|Geçerli Oy
|:
|43.386
|Katılım Oranı
|:
|% 78,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,43
|17.973
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 26,09
|11.320
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,21
|10.070
|DİĞER
|% 3,69
|1.599
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 1,69
|731
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 1,06
|462
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,68
|297
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,64
|277
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,3
|128
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,28
|120
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,22
|97
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,2
|86
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,16
|71
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,15
|65
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,03
|15
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,03
|14
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,03
|13
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,03
|13
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,03
|12
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,02
|10
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,02
|8
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,01
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 38,54
|449
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 31,59
|368
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 26,95
|314
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,8
|21
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,52
|6
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,34
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,17
|2
|MİLLET
|HAMZA TOPUZ
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 95,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖLMEZ
|% 48,26
|83
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 40,7
|70
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DAL
|% 9,88
|17
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KORKMAZ
|% 0,58
|1
|CHP
|BİLAL ÖZDEMİR
|% 0,58
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 38,69
|284
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 35,28
|259
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 25,07
|184
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,68
|5
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,14
|1
|MİLLET
|TUNCAY EKİNCİ
|% 0,14
|1
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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