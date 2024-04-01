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MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 211 sandıkta 69.954 seçmen oy kullandı. Açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %74,63 oldu. Dem Parti %46,61 oy oranıyla birinci, Ak Parti %42,5 oy oranıyla ikinci oldu.

01.04.2024 04:56  Güncelleme: 04:57
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MERKEZ

Toplam Sandık : 211
Toplam Seçmen : 69.954
Açılan Sandık : 211
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 52.209
Geçerli Oy : 49.450
Katılım Oranı : % 74,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET NURİ GÜNEŞ% 46,6123.048
AK PARTİÜLKÜ ÖCAL% 42,521.017
İYİ PARTİGÜNDÜZ GÜNEŞ% 4,482.213
CHPVOLKAN KAYLAN% 2,821.395
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDOĞAN% 1,14561
DSPZİLAN KARAKUŞ% 0,47234
BTPOSMAN ASANOĞLU% 0,36179
DEVA PARTİSİTANER GENÇER% 0,34168
HÜDA PARYENER AKŞİ% 0,27132
SAADETNECMETTİN TURAN% 0,26129
TKHABDULHAKİM POYRAZ% 0,23115
DİĞER% 0,22111
BAĞIMSIZHAKAN OĞUZHAN% 0,1575
MİLLETMUSTAFA KARAKOYUNLU% 0,0943
HAK-PARŞAHİN ATMACA% 0,0630
ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 45,61.320
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ% 45,111.306
DEM PARTİSADIK ZİRA% 4,94143
MHPÜMİT OK% 1,3539
CHPBİRGÜL BAYAT% 1,0430
İYİ PARTİİBRAHİM ARAS% 0,7221
SAADETTAYYİB EMRE ERDEL% 0,4112
DEVA PARTİSİCEMAL ÇAYLI% 0,3811
TKPMEHMET BÖREKCİ% 0,216
BTPRABİA ÖZTÜRK% 0,144
HÜDA PARFERHAT ÜÇER% 0,13
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 34,8459
BÜYÜK BİRLİKBAYCAN ÇALIŞKAN% 32,07423
CHPCAFER DALGA% 31,77419
İYİ PARTİŞAHVELET YILDIRIM% 0,537
SAADETMEHMET KALABAS% 0,34
MİLLETSEVDENUR DİLARA ÖTGÜN% 0,233
DEVA PARTİSİBARIŞ ÜSTÜNDAĞ% 0,233
YENİDEN REFAHBATUHAN SALDUZ% 0,071
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMAL KURNAZ% 35,041.775
AK PARTİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 26,331.334
DEM PARTİİSMET İLKUTLU% 22,331.131
YENİDEN REFAHALİ ERDEM SEVİLMİŞ% 11,43579
MHPSİNAN KELAT% 1,6885
İYİ PARTİCAFER AYTEKİN% 1,1257
SAADETMEHMET EMRE KUTLUCA% 0,9146
DEVA PARTİSİSUAT ŞANA% 0,6131
BTPOSMAN TANRIVERDİ% 0,5528

Kaynak: AA

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