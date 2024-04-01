MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|211
|Toplam Seçmen
|:
|69.954
|Açılan Sandık
|:
|211
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|52.209
|Geçerli Oy
|:
|49.450
|Katılım Oranı
|:
|% 74,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET NURİ GÜNEŞ
|% 46,61
|23.048
|AK PARTİ
|ÜLKÜ ÖCAL
|% 42,5
|21.017
|İYİ PARTİ
|GÜNDÜZ GÜNEŞ
|% 4,48
|2.213
|CHP
|VOLKAN KAYLAN
|% 2,82
|1.395
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ERDOĞAN
|% 1,14
|561
|DSP
|ZİLAN KARAKUŞ
|% 0,47
|234
|BTP
|OSMAN ASANOĞLU
|% 0,36
|179
|DEVA PARTİSİ
|TANER GENÇER
|% 0,34
|168
|HÜDA PAR
|YENER AKŞİ
|% 0,27
|132
|SAADET
|NECMETTİN TURAN
|% 0,26
|129
|TKH
|ABDULHAKİM POYRAZ
|% 0,23
|115
|DİĞER
|% 0,22
|111
|BAĞIMSIZ
|HAKAN OĞUZHAN
|% 0,15
|75
|MİLLET
|MUSTAFA KARAKOYUNLU
|% 0,09
|43
|HAK-PAR
|ŞAHİN ATMACA
|% 0,06
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 45,6
|1.320
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ
|% 45,11
|1.306
|DEM PARTİ
|SADIK ZİRA
|% 4,94
|143
|MHP
|ÜMİT OK
|% 1,35
|39
|CHP
|BİRGÜL BAYAT
|% 1,04
|30
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ARAS
|% 0,72
|21
|SAADET
|TAYYİB EMRE ERDEL
|% 0,41
|12
|DEVA PARTİSİ
|CEMAL ÇAYLI
|% 0,38
|11
|TKP
|MEHMET BÖREKCİ
|% 0,21
|6
|BTP
|RABİA ÖZTÜRK
|% 0,14
|4
|HÜDA PAR
|FERHAT ÜÇER
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 34,8
|459
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYCAN ÇALIŞKAN
|% 32,07
|423
|CHP
|CAFER DALGA
|% 31,77
|419
|İYİ PARTİ
|ŞAHVELET YILDIRIM
|% 0,53
|7
|SAADET
|MEHMET KALABAS
|% 0,3
|4
|MİLLET
|SEVDENUR DİLARA ÖTGÜN
|% 0,23
|3
|DEVA PARTİSİ
|BARIŞ ÜSTÜNDAĞ
|% 0,23
|3
|YENİDEN REFAH
|BATUHAN SALDUZ
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMAL KURNAZ
|% 35,04
|1.775
|AK PARTİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 26,33
|1.334
|DEM PARTİ
|İSMET İLKUTLU
|% 22,33
|1.131
|YENİDEN REFAH
|ALİ ERDEM SEVİLMİŞ
|% 11,43
|579
|MHP
|SİNAN KELAT
|% 1,68
|85
|İYİ PARTİ
|CAFER AYTEKİN
|% 1,12
|57
|SAADET
|MEHMET EMRE KUTLUCA
|% 0,91
|46
|DEVA PARTİSİ
|SUAT ŞANA
|% 0,61
|31
|BTP
|OSMAN TANRIVERDİ
|% 0,55
|28
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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