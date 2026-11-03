Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Denizli'de rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında eşiyle birlikte tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı, Doğan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

EŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLANMIŞTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Ekim'de başlatılan rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANDIKTAN SONRA MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Şeniz Doğan, Merkezefendi halkına seslenmişti.

Doğan, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi'yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın."

Doğan'ın tutuklanmasının ardından 27. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Girgin de destek açıklamasında bulunmuştu. Girgin, "Halkına ihanet, AKP'ye biat etmediği için bedel ödetmeye kalktığınız Şeniz Doğan yalnız değildir. Yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Şeniz Doğan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alındı. Bakanlık, kararın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında 'Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İçişleri BakanlığıMerkezefendiŞeniz DoğanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    hadi canım ar..aklarken dusuncektin şimdi doğru Eko nun yanına Silivri ye 2 4 Yanıtla
    Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    Devran dönecek trol foncu seni, fonculara sesiniz çıkmıyo hiç 6 4
    Jasmin Jasmin:
    Fatma! gibi bu da düşünememi? işte napacaksın! Yahu bu arada eko iyi canını yakmış heralde senin, çok acı?ıyosun.. Naptı hadi söyle, söz aramızda kalacak 0 1
  • Cengiz Karakurt Cengiz Karakurt:
    hırsızlık yap yolsuzluk yap daha güzel günlerimiz olacak oh ne güzel dünya. 3 2 Yanıtla
  • Süleyman Arslan Süleyman Arslan:
    Omurga çok önemli bir organ , olmadan nasıl yaşıyorlar anlamak zor Yaradan beyin vermeyince muhakeme edemiyor insan Bu yandaş sus, bu düşman vur Ya Rabbi senin adaletin her şeyin önünde, sabır ve dua ile bekliyoruz 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
12:07
Bahçeli’den dünyaya yeni ittifak çağrısı Merkezinde Kudüs var
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:55:10. #7.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android