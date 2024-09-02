Merkezefendi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Turnuvaları Sona Erdi

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Turnuvaları sona erdi. Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Zaferin ruhunu sporla yaşattığımız bu anlamlı turnuvalarımıza katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, sporla iç içe bir Merkezefendi hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinlikler ile kutladı. Belediye tarafından gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Turnuvaları centilmenlik ve mücadele ile sona erdi. 5 branşta yapılan turnuvalarda, genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken turnuvaların ardından düzenlenen ödül törenine sporcuların aileleri yoğun ilgi gösterdi. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından takdim edildi.

"Sporla iç içe bir Merkezefendi hedefiyle"

Başkan Doğan, yaptığı konuşmada, turnuvaların Zafer Bayramı'nın ruhunu sporla yaşatma amacıyla düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Merkezefendi Belediyesi olarak sporun her branşında gençlere destek olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin bu tür etkinliklerde yer alması geleceğimiz için de çok önemli. Zaferin ruhunu sporla yaşattığımız bu anlamlı turnuvalarımıza katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporla iç içe bir Merkezefendi hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."