Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçede küçükbaş kurban kesimi için belirlenen 9 noktayı duyurdu. Bu yıl da vatandaşların hijyenik ve güvenli koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm önlemler alındı.

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Belediye, küçükbaş kurban kesimlerinin 9 yerde yapılacağını açıkladı. Buralarda büyükbaş hayvan kesilmeyecek.

Kesim alanlarında hijyen ve güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulacak. Belediye ekipleri, vatandaşların kurban kesim işlemlerini güvenli ve hijyenik şekilde gerçekleştirebilmeleri için görev alacak. Kesim işlemlerinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, alanlarda detaylı temizlik işlemlerini gerçekleştirecek.

Küçükbaş hayvan kesimi için belirlenen yerler şunlar:

"Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Babadağ TOKİ Kapalı Pazar Yeri ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri"