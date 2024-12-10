Merkezefendi Belediyesi'nden Halk Market Müjdesi

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi Halk Market'in kurulmasına yönelik karar, belediye meclisinin aralık ayı ikinci oturumunda oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çok yakın bir tarihte Halk Market'imizin ilk şubesini Karaman ve Akkonak Mahallesi hattında bir konumda açacağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Denizli'de bir ilki gerçekleştirerek Merkezefendi Halk Market'in kurulması için çalışmalara başladı. Aralık ayı ikinci oturumunda Merkezefendi Halk Market'in kurulması için alınan karar oy birliği ile kabul edildi.

"İlerleyen zamanlarda şubelerini çoğaltacağız"

Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et'in ardından Halk Market'i de açacaklarını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halkın belediyesi Merkezefendi Belediyesi'nde Halk Market'i çok yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hem Halk Süt'ü hem halk Ekmek'i hem de Halk Et'i aynı anda yapan tek ilçe belediyesi biziz. Gerçekten yaptığımız bu hizmetler güzel teveccüh görüyor. Bu zorlu ekonomik koşullarda her zaman Merkezefendili hemşehrilerimizin yanındaydık ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyeciliği Merkezefendimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Çok yakın bir tarihte de Halk Market'imizin ilk şubesini Karaman ve Akkonak Mahallesi hattında bir konumda açacağız. Halk Market'i Merkezefendimize kazandırmış olacağız ve ilerleyen zamanlarda da şubelerini çoğaltacağız" dedi.