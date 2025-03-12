Merkezefendi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Desteği

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin her yıl ramazan ayına özel gerçekleştirdiği 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi' ile bugüne kadar 888 bin 300 TL'lik sıcak iftar yemeği, 651 bin TL'lik gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Her yıl ramazan ayına özel gerçekleştirilen 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'ne hayırseverlerin bulunduğu katkı ile ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği veya gıda kolisi ulaştırılıyor. İyilik hareketinin başladığı günden bu yana 888 bin 300 TL'lik sıcak iftar yemeği desteği, 651 bin TL'lik gıda kolisi desteğinde bulunuldu. An itibariyle 4 bin 12 adet sıcak iftar yemeği ve 680 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hayırseverler belediyenin internet adresinden destek olabiliyor

Sisteme kayıtlı, zorlu ekonomik şartlarda hizmet veren ve iyilik hareketi ile destek olunan restoranlarda hazırlanan iftar menüleri ve gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'ne destek olmak isteyen hayırseverler belediyenin internet adresinden 180 TL'lik sıcak yemek desteği ya da 750 TL'lik gıda kolisi desteğinde bulunabiliyor.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kıymetli hayırseverlerimizin sağladığı destek ile ihtiyaç sahibi hemşerilerimize iyilik götürüyoruz" dedi.