Merkezefendi Belediyesi'nden İlk Çoksesli Koro Festivali

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, çoksesli koro müziğini özendirmek ve Türk müziğinin evrensel boyuta ulaşmasına katkı sağlamak için ilk kez ulusal düzeyde "Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korolar Festivali" düzenleyecek. Dört gün boyunca sürecek festival, 26 Ekim'de başlayacak.

Ulusal düzeyde ilk kez Merkezefendi'de düzenlenecek Çoksesli Koro Festivali için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir köşesindeki sanatçıların ve koroların başvurduğu festival, 26- 29 Ekim 2024 tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çoksesli koro müziğinin geliştirilmesi için düzenlenen festivalde Türkiye ve dünyadan seçkin koro müziği örnekleri sanatseverlerle buluşacak.

Başkan Şeniz Doğan, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Sanatın ve kültürün merkezlerinden biri olmayı başaran ilçemizde, bu değerleri çok daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ulusal düzeyde tanıtmak amacıyla ilk kez düzenlediğimiz 'T.C. Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korolar Festivali' başlıyor. Bu festival, sanatın birleştirici gücünü yüceltmek, çoksesli müziğimizin evrensel boyutlara ulaşmasına katkı sağlamak ve farklı kültürleri buluşturmak için büyük bir fırsat sunuyor. Çoksesli koroların bir araya geleceği bu anlamlı organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayacak sanatçılarımızı Merkezefendi'mizde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız. Ulusal düzeyde ilk kez düzenlediğimiz ve dört gün boyunca devam edecek olan T.C. Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Koro Festivali'mize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı da doyasıya kutlayacağımız, sanatın ve kültürün tüm güzelliklerini yaşayacağımız festivalimizde buluşmak dileği ile"