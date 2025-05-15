Merkezefendi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Hayvan ve Yem Desteği - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Hayvan ve Yem Desteği

Merkezefendi Belediyesi, 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' kapsamında kadın üreticilere dördüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteği sağladı. Başkan Şeniz Doğan, üreticilerin güvenli ve ekonomik kaygı olmadan hayvan satış yapabilmesi için desteklerinin süreceğini belirtti.

15.05.2025 17:41  Güncelleme: 18:47
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, "Kırsal Kalkınma Eylem Planı" kapsamında kadın üreticilere dördüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteği sağladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üreticilerimiz küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışını yaparken güvende ve ekonomik kaygı olmadan yapsın istiyoruz. Bu sayede hem üreticilerimize katkı sağlıyoruz hem de hemşehrilerimizin ucuz, güvenli ve doğru gıdaya ulaşmasını istiyoruz" dedi.

Merkezefendi'de "Kırsal Kalkınma Eylem Planı" doğrultusunda gerçekleştirilen "5 Koyun 1 Koç ve 8 Aylık Yem Desteği" projesinin dördüncüsü gerçekleştirildi.

Eskihisar Mahallesi'ndeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen kura çekiminde Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Aşağışamlı ve Eskihisar mahallelerindeki 25 kadın üreticiye, toplam 125 koyun ve 25 koç ile sekiz aylık yem ve yonca desteği sağlandı.

Programa CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Suat Arslan, Denizli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baha Yanarca, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yücel Arazsu, Ödemiş önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Eriş, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

121 kadın üreticiye, 726 küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu

Geçmiş yıllarda hibe olarak temin edilen koyunların kuzulamasıyla, kendi üretim döngüsünü kuran Merkezefendi Belediyesi, koyun alımı yapmadan tamamen kendi ürettiği kuzularla desteğini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi, bugüne kadar toplamda 121 kadın üreticiye 726 küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

"Halk Süt dağıtımı ile bizler de yerel üreticilerimize destek oluyoruz"

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren Kırsal Kalkınma Eylem Planımız çerçevesinde hem tarım üreticilerimizin hem de hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin her daim yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Denizli'mizde ve Merkezefendi'mizde büyük bir yankı uyandıran ve küçük çocuklarımızın gönlüne dokunan Halk Süt projemizi gerçekleştirdik. Halk Süt dağıtımı ile bizler de yerel üreticilerimize destek oluyoruz. Bugün itibarıyla yerel üreticilerimizden aylık ortalama 40 ton süt alarak üreticilerimize yıllık 10 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Şu ana kadar da toplamda yaklaşık 2 milyon litre Halk Süt'ü 2-5 yaş arasındaki çocuklarımızla buluşturduk. Herkes üretsin, eksin, diksin ve biçsin istiyoruz" diye konuştu.

"Üreticilerimize 350 ton yem desteği verdik"

Kadın üreticilere destek olmaya devam edeceklerini aktaran Doğan, "İster küçükbaş isterse de büyükbaş olsun şu anda Merkezefendi'de hayvancılık yapan üreticilerimize 350 ton yem desteği verdik. Açtığımız Halk Et mağazası ile hemşehrilerimizi uygun et ile buluşturmanın yanı sıra üreticimizi de desteklemek istiyoruz. Üreticilerimiz küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışını yaparken güvende ve ekonomik kaygı olmadan yapsın istiyoruz. Bu sayede hem üreticilerimize katkı sağlıyoruz hem de hemşehrilerimizin ucuz, güvenli ve doğru gıdaya ulaşmasını istiyoruz. Üç yılda 96 kadın üreticimizi destekledik ve bugün de sekiz mahallemizden 25 kadın üreticimize küçükbaş hayvan desteği sağladık" ifadelerini kullandı.

"Var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz"

CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Buradan Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ya, 'Köylü milletin efendisidir' aslında o söz, üreten köylü milletin efendisidir. Biz her zaman var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Sosyal belediyecilik Merkezefendimizde her zaman devam edecek"

CHP İlçe Başkanı Müjdat İlhan, "Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a ve bu işe emek koyan değerli kadınlarımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde küçükbaş hayvanın dağıtılıyor olması hayvancılara büyük bir destek. Sosyal belediyecilik Merkezefendimizde her zaman devam edecek" diye konuştu.

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ise "Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a yaptığı '5 koyun ve 1 koç' desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Her davet edildiğimizde heyecan ve büyük bir şevkle buraya geliyoruz. Başkanımız Şeniz Doğan, hem sosyal belediyeciliği hem de tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle Merkezefendi'de büyük bir atılım gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak, kadın üreticilere hayvanları ve yemleri teslim edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Hayvan ve Yem Desteği - Son Dakika

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