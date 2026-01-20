Merkezefendi Belediyesi'nden Çocuklara "Karne Şenliği"

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları, 24-25 Ocak günlerinde düzenleyeceği Karne Şenliği'nde buluşturacak.

24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek şenlikte, çocuklar hem eğlenecek hem de tatilin keyfini doyasıya yaşayacak. İki gün sürecek Karne Şenliği kapsamında kukla gösterileri ve çocuk tiyatrolarının yanı sıra yüz boyama etkinlikleri ve birbirinden eğlenceli aktiviteler miniklerle buluşacak. Çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikler, unutulmaz tatil anılarına dönüşecek.

24 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde" kukla tiyatrosu sahnelenecek. Saat 12.00 – 17.30 arasında fuaye alanında tahta bacak, yüz boyama ve sosis balon gösterileri gerçekleştirilecek. Saat 17.30'da ise 'Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde' kukla tiyatrosu ile çocukları eğlence dolu anlar yaşatacak.

25 Ocak Pazar günü saat 14.00'te 'Piyonlar' isimli tiyatro oyunu, Saat 12.00 – 17.30 arasında fuaye alanında tahta bacak, yüz boyama ve sosis balon gösterileri gerçekleştirilecek. Tekrar saat 17.30'da 'Piyonlar' isimli çocuk tiyatrosu ile çocuklara eğlence dolu vakit geçirtecek.

Vatandaşlar, tiyatro oyunlarına 'www.merkezefendi.bel.tr' adresinden rezervasyon yapabilecek.