Merkezefendi Belediyesi'nin İftar Programları, Akkonak Mahallesi'nde Devam Ediyor - Son Dakika
Merkezefendi Belediyesi'nin İftar Programları, Akkonak Mahallesi'nde Devam Ediyor

10.03.2026 15:49  Güncelleme: 16:51
Merkezefendi Belediyesi, 12 Mart Perşembe günü Akkonak Mahallesi'nde iftar programı düzenliyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm vatandaşları gönül sofralarında buluşmaya davet etti.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin iftar programları, 12 Mart Perşembe günü Akkonak Mahallesi'nde devam edecek. Tüm vatandaşları ayrı sofrada buluşmaya davet eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kuracağımız gönül sofralarında hemşehrilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Ramazan ayında vatandaşları aynı sofrada buluşturan Merkezefendi Belediyesi, 12 Mart Perşembe günü Akkonak Mahallesi Akkonak Açık Pazar Yeri'nde (Akkonak Mahallesi Muhtarlığı Yanı) iftar verecek.

Aynı sofrayı paylaşmanın, dayanışma duygusunu pekiştireceğini belirten Doğan, "Mahalle iftarlarımızı Akkonak Mahallemizde kuracağız. Kuracağımız gönül sofralarında hemşehrilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacağız. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bu dönemde, aynı sofrayı ve duyguları paylaşmak ramazan ayını daha anlamlı hale getiriyor. Ramazanın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşayacağımız iftar soframıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Etkinlikler, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

