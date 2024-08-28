Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrenim Desteği Başvuruları

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin 5 ile 12. sınıf arasında eğitim gören 4 bin öğrenciye sağlayacağı öğrenim desteği başvuruları, 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören 4 bin öğrenciye sağlanacak öğrenim desteği başvuruları 1 Eylül 2024 tarihine kadar devam ediyor. Destek kapsamında öğrencilere ayda 600 TL olmak üzere 8 ay boyunca burs verilecek. Belediye, toplam 19 milyon 200 bin TL öğrenim desteği sağlayacak.

Başvurular, 'https://merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/' adresinden yapılacak.