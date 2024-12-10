Merkezefendi Belediyesi'nden Oyun Otobüsü İle Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nden Oyun Otobüsü İle Sosyal Sorumluluk Projesi

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete sunulan 'Oyun Otobüsü', çocukların eğlenmesini sağlarken ailelerin de alışveriş yapmalarına yardımcı oluyor. İçerisinde birçok oyuncak ve oyun aracı bulunduran otobüs, sosyal bir deneyim sunuyor.

10.12.2024 15:49
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi Oyun Otobüsü, çocuklar tarafından büyük ilgi görürken, ailelerin de rahat alışveriş yapmasına olanak sağlıyor. Otobüste oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, kitaplar, akıl oyunları, oyun hamurları, top havuzu, kaydırak ve salıncak gibi çocukların keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyan seçenekler bulunuyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Denizli'nin ilk ve tek "Oyun Otobüsü" çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi ile bakımı ve tasarımı Belediye tarafından yapılan otobüste çocuklar, sosyalleşiyor, oyun oynuyor ve kaliteli zaman geçiriyor. Haftanın belirli günlerinde mahallelerdeki pazar yerlerine giden otobüse, aileler de gönül rahatlığı ile çocuklarını emanet edip pazar alışverişlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

"Oyun Otobüsü"nün içerisinde bir anaokulunda olması gereken faaliyet masaları, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, kitaplar, akıl oyunları, oyun hamurları, top havuzu, kaydırak ve salıncak gibi araç ve gereçler bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Alışveriş, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Oyun Otobüsü İle Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika

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