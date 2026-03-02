Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: "Özel Evlatlarımızın ve Ailelerimizin Yüzündeki Tebessüm Bizim En Büyük Motivasyon Kaynağımız"

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan özel bireyler ve aileleri, iftar programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Özel evlatlarımızın ve ailelerimizin yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan özel bireyler ve aileleri için iftar programı düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen iftarda özel bireyler ve aileleri aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşarken, birlikte edilen dualar ramazan ayının huzurunu pekiştirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda katılımcılar, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. İftar programına Doğan ve Denizli Büyükşehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Engelsiz Yaşam Akademisi Veli Temsilcisi Yeter Çam katıldı.

Özel bireyler ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Doğan, "Engelsiz Yaşam Akademimizdeki özel bireylerimiz ve kıymetli ailelerimizle aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayı; dayanışmanın, paylaşmanın ve gönül birliğinin en güzel şekilde hissedildiği bir zaman. Biz Merkezefendi'de her zaman yan yanayız, gönül gönüleyiz. Özel evlatlarımızın ve ailelerimizin yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.