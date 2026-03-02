Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: "Özel Evlatlarımızın ve Ailelerimizin Yüzündeki Tebessüm Bizim En Büyük Motivasyon Kaynağımız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: "Özel Evlatlarımızın ve Ailelerimizin Yüzündeki Tebessüm Bizim En Büyük Motivasyon Kaynağımız"

02.03.2026 16:09  Güncelleme: 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan özel bireyler ve aileleri, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu özel anların kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan özel bireyler ve aileleri, iftar programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Özel evlatlarımızın ve ailelerimizin yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan özel bireyler ve aileleri için iftar programı düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen iftarda özel bireyler ve aileleri aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşarken, birlikte edilen dualar ramazan ayının huzurunu pekiştirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda katılımcılar, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. İftar programına Doğan ve Denizli Büyükşehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Engelsiz Yaşam Akademisi Veli Temsilcisi Yeter Çam katıldı.

Özel bireyler ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Doğan, "Engelsiz Yaşam Akademimizdeki özel bireylerimiz ve kıymetli ailelerimizle aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayı; dayanışmanın, paylaşmanın ve gönül birliğinin en güzel şekilde hissedildiği bir zaman. Biz Merkezefendi'de her zaman yan yanayız, gönül gönüleyiz. Özel evlatlarımızın ve ailelerimizin yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: 'Özel Evlatlarımızın ve Ailelerimizin Yüzündeki Tebessüm Bizim En Büyük Motivasyon Kaynağımız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama

18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:43:28. #7.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: "Özel Evlatlarımızın ve Ailelerimizin Yüzündeki Tebessüm Bizim En Büyük Motivasyon Kaynağımız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.