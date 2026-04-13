Merkezefendi'de Güncel Dijital Trendler ve Yapay Zeka Destekli Üretim Teknikleri Ele Alındı

13.04.2026 15:18  Güncelleme: 16:22
Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yapay zeka alanında yetkinliklerini artırmak için iki gün süren bir eğitim düzenledi. Eğitimde dijital trendler ve yapay zeka destekli yöntemler ele alındı.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından dijital dönüşüme uyum sağlamak ve vatandaşların yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla iki gün boyunca "MBLab Ai Yapay Zeka ile Uygulamalı Sosyal Medya ve Marka Yönetimi Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde, güncel dijital trendler ve yapay zeka destekli üretim teknikleri ele alındı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkezefendi Belediyesi MBLab Ai eğitimine özellikle gençler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, yapay zekanın hızla gelişen dünyasında dijital içerik üretiminden sosyal medya stratejilerine, kriz yönetiminden marka yönetimine kadar birçok başlıkta hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı çalışmalarla deneyim kazandı.

Alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde; yapay zekanın iletişim ve üretim süreçlerindeki rolü, doğru araç kullanımı, hızlı prototip geliştirme ve kampanya yönetimi gibi güncel konular ele alındı. Program süresince interaktif simülasyonlar ve uygulamalı anlatımlar sayesinde katılımcıların aktif öğrenme süreci desteklendi. Uzman eğitmenlerle beraber eğitime katılan vatandaşlar tarafından oylama yapılarak hep birlikte Atatürk Bilim Merkezi'nin yapay zeka ile tanıtım videosu yapıldı.

Ankara Reklamcılar Derneği'nden gelen uzman eğitmenler Amaç Ukav, Onur Kulaklıoğlu, Yalçın Beydilli, Özgür Özdemircan, Arda Engin, Yiğit Demir, Erkin Albayrak ve Uğur Özer'in sunumlarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara güncel dijital trendler ve yapay zeka destekli üretim teknikleri aktarıldı.

Program sonunda uzman eğitmenlere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından çiçek ve hediyeler takdim edildi. Doğan, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizin geliştiren işlerle yola çıkmaya çalışıyoruz"

"Teknoloji, yapay zeka ile ilgili güzel bir etkinliğimizi gerçekleştirdik. Aslında gençler, kadınlar hedef kitlelerimizin arasında ama yapay zeka ve teknolojiye ilgi duyan herkesi bu etkinliğimize davet ettik. 'MBLab' artık bizim başlığımız olacak, bugünkü konumuz ise 'AI'ydı, yani yapay zeka. Ama 'MBLab' adı altında farklı konularda eğitimlerimiz devam edecek. Buna benzer programlarımızı yılda iki defa yapmayı planlıyoruz. Sosyal medya ve yapay zeka artık hayatımızın içinde hepimiz kullanıyoruz ama bunu doğru kullanmak ve doğru yönetmek çok önemli. Bizler de bu etkinliğin ilkini gerçekleştirdiğimiz için heyecanlıyız. Binalar yapıyoruz, yollar yapıyoruz, parklar yapıyoruz ama biraz daha kişisel gelişim odaklı, Merkezefendi'mizdeki hemşehrilerimizin geliştiren işlerle yola çıkmaya çalışıyoruz. Üretimi ve insanı yapay zeka ile birleştirmek gerekiyor çağın gereği olarak. Geleceğin teknolojilerine ilgi duyan, öğrenmeye ve üretmeye hevesli tüm katılımcılarımıza ve değerli katkılarıyla programımıza güç katan Ankara Reklamcılar Derneği'nden uzman eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Birlikte öğrenmeye ve üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
