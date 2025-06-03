Merkezefendi Belediyesinden 15 Okula 30 Steril İçme Suyu Ünitesi

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere steril içme suyu üniteleri yerleştirmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Eğitimde fırsat eşitliğine önem veriyor, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesince öğrencilerin ücretsiz, temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilkokul, ortaokul ve liselere steril içme suyu üniteleri yerleştiriliyor. Daha önce 10 okulda hizmete sunulan arıtma cihazına sahip steril içme suyu üniteleri 5 okula daha yerleştirildi.

İlçede, steril içme suyu ünitesine sahip okullar şunlar:

Hacı Halil Bektaş Ortaokulu, İsmail Uslu İlkokulu, Katip Çelebi İlkokulu, Dentaş İlkokulu, Ekrem Başer Ortaokulu, Şehit Hasan Eser Ortaokulu, Hacı Eyüplü Ortaokulu/İlkokul, Ahmet Nuri Özsoy Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Nermin Osman Akça Ortaokulu, Sevil Kaynak Ortaokulu, Musa Kazım Manasır İlkokulu, Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi ve Nalan- Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi.

Özellikle plastik atıkların azaltılması açısından da büyük öneme sahip olan proje, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Eğitimde fırsat eşitliğine önem veriyor, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.