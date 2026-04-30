Merkezefendi'de "Eğitime Destek Maçı"Na Yoğun İlgi - Son Dakika
Merkezefendi'de "Eğitime Destek Maçı"Na Yoğun İlgi

30.04.2026 10:51  Güncelleme: 11:43
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Basket Takımı arasında düzenlenen "Eğitime Destek Maçı", PAÜ Arena’da oynanan karşılaşma ile tamamlandı. Karşılaşmadan elde edilen tüm gelir, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak üzere bağışlanacak.

(DENİZLİ)- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Basket Takımı arasında düzenlenen "Eğitime Destek Maçı", PAÜ Arena'da oynanan karşılaşma ile tamamlandı. Karşılaşmadan elde edilen tüm gelir, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak üzere bağışlanacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında DEGİAD ile yaptığı iş birliği doğrultusunda "Eğitime Destek Maçı" düzenlendi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Basket Takımı oyuncularının karma olarak karşılaştığı maçlar keyifli anlara sahne oldu. Dostluk ve dayanışmanın ön planda olduğu karşılaşmalar ile farkındalık yaratılması amaçlandı. Karşılaşmadan elde edilen tüm gelir, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak üzere bağışlanacak.

"Sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gençlerimizin eğitimine katkı sunmak, onların yarınlara daha güçlü hazırlanmasına destek olmak hepimizin sorumluluğu. Sahaya çıkan sporcularımıza, katkı sunan paydaşlarımıza ve tribünlerde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelerek gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Merkezefendi'de 'Eğitime Destek Maçı'Na Yoğun İlgi - Son Dakika

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme “Güle güle“ dedi
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
SON DAKİKA: Merkezefendi'de "Eğitime Destek Maçı"Na Yoğun İlgi - Son Dakika
