Merkezefendi'de Ramazan Özel Programı: Fatih Erkoç Sahne Alacak

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin ramazan ayına özel hazırladığı program kapsamında 7 Mart Cuma günü sevilen sanatçı Fatih Erkoç sahne alacak.

Merkezefendi Belediyesi ramazan ayında da kültürel ve sanatsal faaliyetlerine devam ediyor. Ünlü sanatçı Fatih Erkoç, 7 Mart Cuma günü saat 21.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir ramazan özel programıyla hayranlarıyla buluşacak.

Sanat, kültür ve müziğin buluştuğu anlamlı bir gece düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayının güzelliğini ve manevi huzurunu tüm hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli sanatçımız Fatih Erkoç'un Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahne alacağı Ramazan Özel Programı'mıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.