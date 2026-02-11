Merkezefendi Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Konser

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenleyeceği "Aşka Dair" konseriyle vatandaşları müzik dolu bir akşamda buluşturacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sevginin ve müziğin bir araya geleceği konserimizde tüm hemşehrilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahne alacağı özel gecede, sanatçılar Aslı Güven ve Zeki Güven sevilen eserleri seslendirecek. Gecede, romantik şarkılar ve sevilen melodiler eşliğinde katılımcılar hem Sevgililer Günü'nü kutlayacak hem de müzik ziyafeti yaşayacak.

Kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini belirten Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak kültür ve sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Sevgililer Günü'nü de hemşehrilerimiz için anlamlı ve özel bir etkinlikle taçlandırmak istedik. Merkezefendi Belediye Orkestramızın kıymetli sanatçılarımız Aslı Güven ve Zeki Güven ile birlikte sahne alacağı 'Aşka Dair' konserine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sevginin, dayanışmanın ve birlikteliğin en güzel duygularını hep birlikte paylaşacağımız bir akşam olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.