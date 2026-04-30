Merkezefendi Halk Market'in Üçüncü Şubesi, Akkonak Mahallesi'nde Hizmete Açıldı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Halk Market" projesinin üçüncü şubesi, Akkonak Mahallesi'nde bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla hayata geçirdiğimiz Halk Market'imizin 3'üncü şubesini Akkonak Mahallemizde hizmete açtık. Yeni şubemiz ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Zorlu ekonomik koşullarda ilçeli vatandaşların yanında olan Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et, Halk Şarküteri ve Halk Market'i hizmete sundu. Vatandaşların uygun fiyatlarla temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ulaşabilmesini sağlayan Halk Market'in üçüncü şubesi de Akkonak Mahallesi'nde faaliyete girdi.

Akkonak Mahallesi Fatih Caddesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Doğan'ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, CHP Merkezefendi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erkan Köken, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şehrimizdeki birliği ve beraberliği bir kez daha sizlerle birlikte tesis ediyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman vatandaşa hizmet edeceklerini söyleyen Doğan, "Bugün ilçemizde üçüncü Halk Market'imizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada sadece Halk Marketi değil, bugün burada sevgiyi, emeği, birlikteliği, kooperatifçiliği, üretimi, çiftçiyi de destekliyoruz. Şehrimizdeki birliği ve beraberliği bir kez daha sizlerle birlikte tesis ediyoruz. 2019'dan itibaren sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızı ilçemizde sizlerle birlikte ilmek ilmek yaydık. İlk Halk Market'imizi açtığımızda 120 kalem temel ürünle başlamıştık. Bugün 300 kalem ürün ile devam ediyoruz. Bu markete geldiğinizde diğer marketlerde ne arıyorsanız hemen hemen hepsini bulabileceksiniz. Halk Et gerçekten şehrimizde, ilçemizde büyük bir destek gördü. Halk Et aynı zamanda marketlerimizin içinde de satışta" diye konuştu.

"Emekli kartı alan vatandaşlarımızdan bir yıllık süreçte yaklaşık 10 milyon TL destek olduk"

Emeklilerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Doğan, "Büyüklerimize ne kadar dokunduğumuzu gerçek anlamda ne kadar karşıladığımızı gördüm ve bir kez daha mutlu oldum. Hem üreticiye destek olarak hem de diğer market ürünlerinin birçoğunu da kooperatiflerden alarak onları da desteklemiş oluyoruz. Bugün itibarıyla hem marketimizden hem de Halk Et aracılığı ile 'Emekli Kart'ı alan sayısı 13 bin kişiye ulaştı. Emekli kartı alan vatandaşlarımızdan bir yıllık süreçte yaklaşık 10 milyon TL destek olduk. Her ne olursa olsun iyi günde, kötü günde her daim bizimle olan Merkezefendili, Denizlili hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Üçüncü Halk Market'imiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Halk Market açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum"

Çavuşoğlu da "Her zaman söylediğimiz gibi açmış olduğu bir yolun Denizli'yi ne kadar değiştirebileceği gösteren bir başkanla birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda da gerçekten onun koymuş olduğu ve yapmış olduklarıyla beraberde hem şehrin kaderini hem de Merkezefendi'nin değişim noktasında büyük bir emeği var. Buradan Merkezefendi Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte Halk Marketimizin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Denizlimize ve Merkezefendimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Sosyal demokrat anlayışını tüm ülkeye yayacağız"

İlhan ise "Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu marketin açılmasında emeği geçen ve altında imzası olan tüm dostlarımı kutluyorum. Yerel yöneticilerimiz sosyal demokrat anlayışını tüm ülkeye yaymaya devam edecekler. Bizler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak yurttaşlarımızı yalnız kalmaması için Halk Market, Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et gibi hizmetler yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz. Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan iyi ki var" dedi.