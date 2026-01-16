Merkezefendi Kış Festivali, Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merkezefendi Kış Festivali, Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

16.01.2026 13:40  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. DJ performansları ve çeşitli aktivitelerle herkesin katılımına açık olan festival, yapay kar yağışı altında gerçekleştiriliyor.

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, vatandaşları müzik ve eğlence ile buluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm hemşehrilerimizi bu keyfe ortak olmaya saat 20.30'de Merkezefendi Kültür Merkezi'mizin yanındaki festivalimize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival, Merkezefendi Kültür Merkezi'nin yanında kurulan alanda yapay kar yağışı altında gerçekleştiriliyor. Program kapsamında bugün saat 20.30'da DJ Süleyman Ataş, 17 Ocak Cumartesi günü 20.30'da "80-90's Nowadays" grubu, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de ise DJ Berfu sahne alacak.

Festival alanında buz pateni pisti, sokak lezzetleri, yiyecek-içecek kioksları, lunapark ve alışveriş stantlarıyla her yaştan ziyaretçilere keyifle vakit geçirebileceği etkinlik alanı sunuyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm hemşehrilerimizi bu keyfe ortak olmaya saat 20.30'de Merkezefendi Kültür Merkezi'mizin yanındaki festivalimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Etkinlikler, Festival, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Kış Festivali, Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
14:36
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:10
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:40:19. #7.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Kış Festivali, Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.