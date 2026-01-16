Merkezefendi Kış Festivali, Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, vatandaşları müzik ve eğlence ile buluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm hemşehrilerimizi bu keyfe ortak olmaya saat 20.30'de Merkezefendi Kültür Merkezi'mizin yanındaki festivalimize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival, Merkezefendi Kültür Merkezi'nin yanında kurulan alanda yapay kar yağışı altında gerçekleştiriliyor. Program kapsamında bugün saat 20.30'da DJ Süleyman Ataş, 17 Ocak Cumartesi günü 20.30'da "80-90's Nowadays" grubu, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de ise DJ Berfu sahne alacak.

Festival alanında buz pateni pisti, sokak lezzetleri, yiyecek-içecek kioksları, lunapark ve alışveriş stantlarıyla her yaştan ziyaretçilere keyifle vakit geçirebileceği etkinlik alanı sunuyor.