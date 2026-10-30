Mersin Akdeniz\'de yıldırım düşen tütün antreposundaki yangına itfaiye müdahale ediyor

Mersin Akdeniz'de yıldırım düşen tütün antreposundaki yangına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Akdeniz'de Karaduvar Mahallesi'ndeki tütün antreposuna yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Alevler antreponun büyük bölümüne yayılırken itfaiye söndürme çalışmalarını sürdürüyor, TOMA araçları da ekiplere destek veriyor.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karaduvar Mahallesi'ndeki antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı.
Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.
Kaynak: AA
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