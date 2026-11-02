Mersin Akdeniz\'deki tarihi taş binada Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi eğitim veriyor

Osmanlı Dönemi'nde başlayan eğitim serüveni Fransız işgaliyle kesintiye uğrayan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeniden ayağa kaldırılan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, 117 yıllık geçmişi ve eğitim müzesiyle kentin hafızasına ışık tutuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Mersin'in Akdeniz ilçesinde tarihi binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi ele alındı.

Osmanlı Dönemi'nde rüştiye (ortaokul) olarak hizmet veren binada, 1909'da yeni sınıf eklenmesiyle "Mersin İdadisi" adıyla lise eğitimi verilmeye başlandı.

Fransız kuvvetlerinin 1918'de Mersin'i işgali sırasında kapatılan lisede yaklaşık 3 yıl ders zili çalmadı.

Kentin 1922'de düşman işgalinden kurtarılmasıyla "Mersin Ticaret İdadisi" adıyla yeniden hizmete açılan okul, ortaokula dönüştürüldü ve uzun süre bu statüde eğitim verdi.

Dönemin Mersin Valisi Tevfik Sırrı Gür'ün öncülüğü ve yöre halkının desteğiyle okul, 1945-1946 eğitim ve öğretim yılında "Mersin Lisesi" haline getirildi.

Hala kullanılan tarihi taş binanın yapılmasını sağlayan Vali Gür'ün anısının yaşatılması için okulun adı 1964'te "Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi" olarak değiştirildi. Okul, 2005'te "Anadolu Lisesi" statüsüne geçti.

Tarihi yapısı "kültür varlığı" olarak korunuyor

"Tescilli ve korunması gerekli anıtsal nitelikli kültür varlıkları" arasında yer alan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nin binası, 117 yıllık eğitim serüvenine devam ediyor.

Siyaset, bürokrasi, ekonomi, kültür sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismin eğitim gördüğü lise, 2019'da kurulan "Mersin Eğitim Tarih Müzesi"ni bünyesinde barındırıyor.

Mersin'in eğitim geçmişini yaşatan yapı haline gelen lise, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan öyküsüyle köklü mirasını geleceğe taşıyor.

"Bir elektrik kablosu bile çekecekseniz izin almanız gerekiyor"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir, AA muhabirine, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nin kentin en eski okulu olduğunu söyledi.

Okulun bir eğitim çınarı olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Okulumuzun içerisinde Mersin Eğitim Tarih Müzesi bulunuyor. İlçelerimizdeki eğitim ortamlarında kullanılmış olan tarihi dokümanlar, ekipmanlar toplandı. Bir bölümünde müze olarak sergileniyor. Bu okulun içerisinde herhangi bir noktaya müdahale edemezsiniz, dokunamazsınız. Bir elektrik kablosu bile çekecekseniz izin almanız gerekiyor çünkü taş yapı, tarihi bir bina. Bu tür binaların korunuyor ve gelecek nesillere aktarılıyor olması biz eğitimciler açısından çok mutluluk verici."

"Birçok siyasi, bürokrat, iş insanı, sporcu ve sanatçı yetişmiştir"

Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi Müdürü Sezer Çetin de kentte 1909'dan başlayan eğitim öyküsünün koruma altındaki taş yapıda sürdüğünü dile getirdi. Lisenin kentin eğitim hafızası olduğuna dikkati çeken Çetin, şunları anlattı:

"Okul binamız dış taş yapısı hiç bozulmadan, korunarak ve kültür varlıklarında kayıtlı olarak eğitim öğretimine hala ilk günkü gibi devam etmektedir. Okulumuzdan birçok siyasi, bürokrat, iş insanı, sporcu, sanatçı yetişmiştir. Arasında ünlü kişiler de vardır. Akademik, sportif ve sanatsal olarak da çok yönlü atölyelerimiz ve etkinliklerimizle Mersin eğitiminde iyi bir yerimiz var. Bu okulda çalışmaktan gerçekten onur ve gurur duyuyorum."

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapıyor

Edebiyat öğretmeni Ali Cemal Koçak da 1993'te okula ilk adımı öğrencilikle attığını belirterek, "Burada edebiyat öğretmeni olarak görev yapmak kısmetmiş. Geçmişte burada okuduk, o sıralarda kendimiz vardık. Öğretmenlerimizi dinliyorduk. Şimdi aynı sıralarda bu sefer masanın diğer tarafındayız. Çok mutluluk, onur verici bir durum benim için çünkü okuduğum sıralarda şimdi öğretmenlik yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Okulun tarihi geleneği temsil ettiğini söyleyen Koçak, "Bu binanın içinde kültür birikimi var. Öğrencilerimizin bunu iyi değerlendirmelerini, bundan yararlanmalarını istiyoruz. Bu kültür birikiminden faydalanıp geleceğe yeni hayallerle bakmalarını istiyoruz. Bizler de onların bu hayallerine rehber olmak için buradayız." dedi.

Öğrenciler de okulun mirasının farkında

Lisenin 11. sınıf öğrencilerinden Defne Başoğul, okulun tarihi geçmişiyle kendilerine güven verdiğini vurgulayarak, "Okulun müzesini ilk gün hepimize gezdirdiler. Orada eski kayıtların, eşyaların bulunması bize aslında tarihin tozlu raflarından kalkmış ve burada hala dimdik durduğumuzu hissettiriyor. Okulumuzun eski öğrencilerinin başarılarını görmek hepimize birer ilham kaynağı oluyor. Onları örnek alıyoruz." diye konuştu.

Melike Kurt da köklü geçmişe sahip bir eğitim yuvasında öğrenim görmenin ayrıcalığını hissettiğini kaydetti.