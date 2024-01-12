16:11 • •
14:37 • •
14:10 •
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler•
Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt plenti tesisi kuruldu.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şahinbey Belediyesince hibe edilen asfalt plenti, Kürkçü Mahallesi'ne kuruldu.
Tesiste bir ayda 10 bin 679 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleşti. Üretilen asfaltın serimi, ihtiyaç duyulan mahallelere belirlenen program doğrultusunda yapılacak.???????
Son Dakika › Güncel › Mersin Akdeniz ilçesinde asfalt plenti tesisi kuruldu - Son Dakika