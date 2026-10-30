Karaduvar'da tütün dolu antrepo yandı: Yangına yıldırımın neden olduğu düşünülüyor - Son Dakika
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Karaduvar'da tütün dolu antrepo yandı: Yangına yıldırımın neden olduğu düşünülüyor

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Karaduvar\'da tütün dolu antrepo yandı: Yangına yıldırımın neden olduğu düşünülüyor
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Mersin Akdeniz'de, Karaduvar Mahallesi'nde bulunan ve tütün depolanan antrepoda gece saatlerinde yangın başladı. Yıldırım düşmesiyle çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm depoya yayıldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Emniyet'e ait TOMA'lar da destek verdi.

MERSİN'de tütün dolu antrepoda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki tütün dolu antrepoda yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler, kısa sürede antrepoyu sardı.

TOMA'LAR DA DESTEK VERDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da çalışmalara destek verdi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
Mersin AkdenizİtfaiyeGüncelSon Dakika

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