Karaduvar\'da tütün dolu antrepo yandı: Yangına yıldırımın neden olduğu düşünülüyor

Karaduvar'da tütün dolu antrepo yandı: Yangına yıldırımın neden olduğu düşünülüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Akdeniz'de, Karaduvar Mahallesi'nde bulunan ve tütün depolanan antrepoda gece saatlerinde yangın başladı. Yıldırım düşmesiyle çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm depoya yayıldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Emniyet'e ait TOMA'lar da destek verdi.
MERSİN'de tütün dolu antrepoda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki tütün dolu antrepoda yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler, kısa sürede antrepoyu sardı.
TOMA'LAR DA DESTEK VERDİ
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da çalışmalara destek verdi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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