Mersin Anamur'da İlkokul Öğrencileri Kaymakamlık Makamında Ders İşledi - Son Dakika
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Mersin Anamur'da İlkokul Öğrencileri Kaymakamlık Makamında Ders İşledi

Mersin Anamur\'da İlkokul Öğrencileri Kaymakamlık Makamında Ders İşledi

Mersin'in Anamur ilçesinde özel bir kolejin ilkokul öğrencileri, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Bozdemir, öğrencilere Hayat Bilgisi dersini işleyerek, kaymakamın görevleri hakkında bilgi verdi. Bozdemir, öğrencilerle bir arada olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, başarılar diledi.

29.02.2024 15:59
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Mersin'in Anamur İlçesinde ilkokul öğrencileri kaymakamlık makamında ders işledi.

İlçede özel bir kolejin ilkokul öğrencileri, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti.

Bozdemir, burada öğrencilerle Hayat Bilgisi dersini işledi. Bozdemir, derste öğrencilere kaymakamın görevleri hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Bozdemir, yaptığı açıklamada, öğrencilerle bir arada olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, öğrencilere ve öğretmenlere başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Anamur'da İlkokul Öğrencileri Kaymakamlık Makamında Ders İşledi - Son Dakika

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