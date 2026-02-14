Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezi, Can Dostlara Kapılarını Açtı - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezi, Can Dostlara Kapılarını Açtı

14.02.2026 09:40  Güncelleme: 11:44
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ocak 2026 itibarıyla Anamur'da kedi kısırlaştırma merkezi açarak sokak kedilerine sağlık hizmeti sunmaya başladı. Merkez, Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden randevu alarak hizmet vermekte.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ocak 2026'da hizmete açtığı Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınan randevuyla hizmet veriyor. Merkeze getirilen sokak kedileri, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, anestezi ve ağrı yönetimi eşliğinde kısırlaştırılıyor. Parazit uygulamaları ve kuduz aşıları da tamamlanan kediler, sağlık durumları stabil hale geldiğinde vatandaşlara teslim ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını genişleterek Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Merkez, Bozyazı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Mezitli Kısırlaştırma Merkezi'nde sürdürülen rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine ek olarak hizmete başladı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi koordinesinde Ocak 2026'da kapılarını açan merkez, çarşamba ve perşembe günleri hizmet veriyor. Merkezde işlemler, Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden önceden oluşturulan randevular doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Merkeze getirilen sokak kedileri, öncelikle genel sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Ardından uygun anestezi ve ağrı yönetimi protokolleri eşliğinde kısırlaştırma operasyonları yapılıyor. Operasyon sonrasında iç ve dış parazit uygulamaları ile kuduz aşıları tamamlanan kediler, anestezi etkisi geçip sağlık durumları stabil hale geldikten sonra vatandaşlara teslim ediliyor.

"Her canlının yaşam hakkını korumak, kurumsal sorumluluğumuzdur"

Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan veteriner hekim Hasan Cem Gülbaba, "Bozyazı ve Mezitli Kedi Kısırlaşma Merkezlerimizde sürdürdüğümüz rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine ek olarak, Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ni de bu yılın başında faaliyete geçirdik. Kısırlaştırma merkezimiz sayesinde kedi popülasyonunu kontrol altına alıyor ve ekolojik dengeye katkı sağlıyoruz. Temel amacımız; sokaktaki can dostlarımızın sağlık standartlarının yükseltilmesi ve daha nitelikli bir yaşam sürmeleridir" diye konuştu.

Vatandaşların, kısırlaştırmak istedikleri sokak kedileri için Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden randevu alarak merkeze geldiklerini ve kedilerin kısırlaştırma işlemi bittikten sonra kendilerine teslim ettiklerini belirten Gülbaba, "Operasyon sonrası oluşabilecek olası komplikasyonlara karşı da gerekli tedavi desteği merkezimiz tarafından sağlanıyor. Merkezin açılmasıyla birlikte, Anamurlu hayvanseverlerden çok olumlu geri dönüş alıyoruz. Mersin genelinde her canlının yaşam hakkını korumaya ve bu alandaki hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kedi Kısırlaştırma Merkezi Anamur'da da açılınca çok sevindim"

Hayvanseverlerden Binnaz Karagöz Hanbay, çok sayıda kediye kucak açtığını, Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezi açılmadan önce kedileri kısırlaştırmak için Bozyazı Hayvan Bakımevi'ne götürdüğünü, ancak evine uzak olduğu için zorlandığını söyledi. Hanbay, "20 yıldır kedi bakıyorum. Bahçemde 25-30 kedi var. 10 kedi evimin içinde, 5-6 tanesi de evdeki balkonda. Burası açılınca çok sevindim. Evime çok yakın. Baktığım sokak kedilerini kısırlaştırıp götüreceğim. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin çok ilgili olduğunu dile getiren Hanbay, "Acil bir durum olursa, veterinerlerimizle irtibat kuruyorum. Geri dönüşleri oluyor. Hizmetlerinden çok memnunum. Hiçbir problem yaşamadım. Sokak canları Allah'ın dilsiz kulları. Onlara bakmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

