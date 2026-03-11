Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Konsorsiyum Ortağı Olduğu Proje, Desteklenmeye Hak Kazandı - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Konsorsiyum Ortağı Olduğu Proje, Desteklenmeye Hak Kazandı

11.03.2026 09:29  Güncelleme: 10:44
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'REMEDIES 5.0' projesi ile Avrupa'nın kıyı kentlerinde su kirliliğinin azaltılması ve ekosistemlerin iyileştirilmesi hedefleniyor. Proje, 15 ülkeden 52 kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin konsorsiyum ortağı olduğu "REMEDIES 5.0 Lokasyon Temelli, İnsan Merkezli Su Restorasyonu Yoluyla Kentler ve Limanlar için Kıyı Direnci ve Mavi Ekonomi İnşası Projesi", Ufuk Avrupa kapsamında yayımlanan, "HORIZON-MISS-2025-03-OCEAN-05: Restoring Ocean and Waters in waterfront Cities and their Ports" çağrısı altında desteklenmeye hak kazandı.

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "REMEDIES 5.0" projesi; 4 farklı deniz havzasında, teknoloji temelli izleme yöntemleri ile doğa tabanlı restorasyon uygulamalarını sahada birleştiriyor. Avrupa'nın kıyı kentleri ile limanlarında kirliliği azaltmayı, ekosistemleri iyileştirmeyi ve kıyı dayanıklılığını artırmayı hedefleyen projede, 15 ülkeden 52 kurum yer alıyor. Proje kapsamında; Atlantik ve Arktik, Baltık ve Kuzey Denizi, Akdeniz, Tuna ve Karadeniz havzalarında yürütülecek uygulamalarla, kıyı kirliliği ve ekosistem bozulması doğrudan saha çalışmalarıyla ele alınacak.

"Denizden ve dipten atık toplama çalışmaları gerçekleştirilecek"

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü'nde proje uzmanı olarak görev yapan Cansu Nisa Özgökçeler, Mersin için ayrılan toplam 1 milyon Euro bütçeyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün kıyı restorasyonu için 4 yıl boyunca birlikte çalışacağını ifade etti. Özgökçeler, "Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülecek proje, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'yla birlikte eşgüdümlü çalışmalarla sahada hayata geçirilecek" dedi.

Proje kapsamında, Mersin kıyılarında yapay zeka destekli deniz ve nehir su kalitesi izleme çalışmaları yürütüleceğini dile getiren Özgökçeler, "Drone ile kıyıdaki plastik atık yoğunlukları haritalanacak ve Aydıncık'ta 'Posidonia Oceanica' deniz çayırlarının restore etme çalışmalarımız olacak; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile habitat haritalaması ve pilot ekim uygulamaları yapılacak. Proje kapsamında amfibik tekne satın alınacak ve nehir ağzı ile deniz kıyılarında temizlik çalışmaları yapılacak. Balıkçılarla birlikte de denizden ve dipten atık toplama çalışmaları gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde de doğa temelli çözüm altyapısı kurularak faaliyetlerinin yürütüleceğini belirten Özgökçeler, vatandaş bilimi ağı oluşturularak, düzenli kıyı temizliklerinin yapılacağını; gençler ve balıkçılara yönelik atık ve farkındalık eğitimleri düzenleneceği bilgisini verdi. Projenin en dikkat çeken yönünün 'demo kent yapısı' olduğunu ve proje kapsamında Avrupa'nın farklı deniz havzalarında toplam 13 kıyı kenti ve limanda pilot uygulama yapılacağını aktaran Özgökçeler, seçilen kentlerin, uygulamayı kendi sahasında kurarak test edip ölçeğini büyüteceğini ve sonuçlarını diğer kentlerle paylaşacağını söyledi.

Projede yer alan demo kentler ise Trondheim, Gran Canaria (Arinaga kıyı şeridi), Turku, Sylt, Antwerp Limanı ve Scheldt Haliçi, Ostend, Viyana, Pomorie, Kranj ve Velenje, Mersin, Portoroz Marinası, Mikonos ve Santorini ve Koper olarak sıralanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Konsorsiyum Ortağı Olduğu Proje, Desteklenmeye Hak Kazandı
