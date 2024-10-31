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Mersin Balığı Koruma Çabası

Mersin Balığı Koruma Çabası

Ordu'da balıkçılar, nesli tehlikede olan mersin balığını kurtarıp denize geri bırakıyor.

31.10.2024 15:20
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ORDU'da balıkçılar, ağlarına takılan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan mersin balığını korumak için denize bırakıyor. Balıkçı Vedat Çınar (43), "Ağlarımıza takıldığı zaman hemen suya atmıyoruz. Çünkü balığın midesine hava dolduğu için hemen batamıyor ve ölüyor. Bu balıkları bir süre suda beklettikten sonra midesindeki havayı alıyoruz" dedi.

Karadeniz'de balıkçılar, biyolojik çeşitlilik açısından büyük öneme sahip olan ve yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde varlığını sürdüren mersin balığını denizlere geri bırakıyor. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzey yarım küredeki deniz ve tatlı sularında yaşam alanı bulan mersin balığı, günümüzde yoğun olarak Karadeniz, Azak Denizi, Hazar Denizi ve bu denizlere dökülen akarsularda görülüyor. Ordu'nun Fatsa Limanı'ndaki balıkçılar, bilinçsiz avlanma, iklim değişikliği ve deniz kirliliği gibi nedenlerle sayıları azalan, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan ve sık sık ağlarına takılan mersin balığının midesindeki havayı boşalttıktan sonra denize salıyor.

'ÇOĞALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Fatsa Limanı'nda 25 yıldır balıkçılıkla uğraşan Vedat Çınar, "Tutulması ve avlanması yasak olan bu balığı, yemek zaten yasak. Ağlarımıza takıldığı zaman hemen suya atmıyoruz. Çünkü balığın midesine hava dolduğu için hemen batamıyor ve ölüyor. Bu balıkları bir süre suda beklettikten sonra midesindeki havayı alıyoruz. Yaklaşık 1 saat kadar suda tutuyoruz, ondan sonra denize salıyoruz. Balığın ölmemesi, üremesi ve çoğalması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'AĞLARIMIZA GELENLERİ SALIYORUZ'

Mersin balığının artık Karadeniz Bölgesi'nde azaldığını anlatan Çınar, "Çocukluğumdan biliyorum, mersin balığı denizlerimizde çok vardı. Ancak son 20 yıl içinde yanlış ve bilinçsiz avlanma, deniz kirliliği ve iklim değişikliği balığın bölgemize gelmesini çok etkiledi. Bu yüzden özellikle Karadeniz kıyısında, dere akan yerlerde bu balığın bolca bulunduğu bilinciyle, arkadaşlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

40 yıldır Ordu'da balıkçılık yapan Resul Öz ise "Mersin balığı, Karadeniz'de 'morina balığı' olarak bilinir, başka illerde ise 'mersin balığı' denir. Nesli tükenmek üzere olduğundan, ağlarımıza gelenleri salıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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