Mersin Barosu Başkanı Özdemir, gözaltındaki belediye başkanlarını ziyaret etti

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(MERSİN) - Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Vahap Seçer ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti. Özdemir, Seçer ve diğer belediye başkanlarının ifadelerine başlanmadığını, bürokratların ve şüphelilerin ifadelerinin alındığını belirterek, "Sürecin tamamen hukuk çerçevesinde ilerlemesi, soruşturma aşamasında başta belediye başkanlarımız olmak üzere şu an soruşturmada ismi geçen tüm bürokratların ve şüphelilerin insanoğluna yakışır bir şekilde burada muamelelere muhatap olmaları adına biz baro olarak gerekli her türlü tedbir almaya hazır olduğumuzu, süreci gözlemlediğimizi ifade edebilirim" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi 1 Ekim Perşembe günü gözaltına alınmıştı. Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Seçer ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti. Seçer ve diğer belediye başkanlarının ifadelerine başlanmadığını, bürokratların ve şüphelilerin ifadelerinin alındığını belirten Özdemir "Vahap Başkan'ın hem morali hem sağlık durumu iyi. Abdullah Başkan ve Serkan Başkan'ın da yine moralleri ve sağlık durumları iyi" dedi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Süreçte biz Mersin Barosu olarak sizlerin de takdir ettiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76'ncı maddesi uyarınca baroların hukukun üstünlüğünü savunmak, insan haklarını savunmak ve yine adaletin tesisi noktasında masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını savunmak gibi kamuya yönelik birtakım sorumlulukları var. Dolayısıyla bizim burada bugünkü bulunma amacımız da soruşturma sürecinin tamamen yargıdaki soruşturma sürecinin tamamen hukukun üstünlüğünün sağlanması, adaletin tesisi, yine şüpheliler hakkındaki masumiyet karinesinin korunması, adil yargılama ilkelerinin korunması adına birtakım baroya yüklenen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla şu an buradayız.

Biz de hem baro yönetimi olarak, şahsım baro başkanı olarak, yine Mersin Barosu'nda görev yapan avukat arkadaşlarımız olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Sürecin tamamen hukuk çerçevesinde ilerlemesi, soruşturma aşamasında başta belediye başkanlarımız olmak üzere şu an soruşturmada ismi geçen tüm bürokratların ve şüphelilerin insanoğluna yakışır bir şekilde burada muamelelere muhatap olmaları adına biz baro olarak gerekli her türlü tedbir almaya hazır olduğumuzu, süreci gözlemlediğimizi ifade edebilirim."