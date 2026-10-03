Mersin Barosu Başkanı Özdemir, gözaltındaki belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Barosu Başkanı Özdemir, gözaltındaki belediye başkanlarını ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Barosu Başkanı Özdemir, gözaltındaki belediye başkanlarını ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğü'nde TBB Başkanı Vahap Seçer ve diğer gözaltındaki belediye başkanlarını ziyaret etti. Özdemir, Seçer ve diğer belediye başkanlarının ifadelerine başlanmadığını, bürokratlar ve şüphelilerin ifadelerinin alındığını belirtti.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(MERSİN) - Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir,  İl Emniyet Müdürlüğü'nde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Vahap Seçer ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti. Özdemir, Seçer ve diğer belediye başkanlarının ifadelerine başlanmadığını, bürokratların ve şüphelilerin ifadelerinin alındığını belirterek, "Sürecin tamamen hukuk çerçevesinde ilerlemesi, soruşturma aşamasında başta belediye başkanlarımız olmak üzere şu an soruşturmada ismi geçen tüm bürokratların ve şüphelilerin insanoğluna yakışır bir şekilde burada muamelelere muhatap olmaları adına biz baro olarak gerekli her türlü tedbir almaya hazır olduğumuzu, süreci gözlemlediğimizi ifade edebilirim" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi 1 Ekim Perşembe günü gözaltına alınmıştı. Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Seçer ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti. Seçer ve diğer belediye başkanlarının ifadelerine başlanmadığını, bürokratların ve şüphelilerin ifadelerinin alındığını belirten Özdemir "Vahap Başkan'ın hem morali hem sağlık durumu iyi. Abdullah Başkan ve Serkan Başkan'ın da yine moralleri ve sağlık durumları iyi" dedi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Süreçte biz Mersin Barosu olarak sizlerin de takdir ettiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76'ncı maddesi uyarınca baroların hukukun üstünlüğünü savunmak, insan haklarını savunmak ve yine adaletin tesisi noktasında masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını savunmak gibi kamuya yönelik birtakım sorumlulukları var. Dolayısıyla bizim burada bugünkü bulunma amacımız da soruşturma sürecinin tamamen yargıdaki soruşturma sürecinin tamamen hukukun üstünlüğünün sağlanması, adaletin tesisi, yine şüpheliler hakkındaki masumiyet karinesinin korunması, adil yargılama ilkelerinin korunması adına birtakım baroya yüklenen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla şu an buradayız.

Biz de hem baro yönetimi olarak, şahsım baro başkanı olarak, yine Mersin Barosu'nda görev yapan avukat arkadaşlarımız olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Sürecin tamamen hukuk çerçevesinde ilerlemesi, soruşturma aşamasında başta belediye başkanlarımız olmak üzere şu an soruşturmada ismi geçen tüm bürokratların ve şüphelilerin insanoğluna yakışır bir şekilde burada muamelelere muhatap olmaları adına biz baro olarak gerekli her türlü tedbir almaya hazır olduğumuzu, süreci gözlemlediğimizi ifade edebilirim."

Kaynak: ANKA
Türkiye Bankalar BirliğiGazi ÖzdemirVahap SeçerPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey’in sözleri fikrini değiştirmiş Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey'in sözleri fikrini değiştirmiş
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar 15 milyonunu kaptırdı 79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı
15:46
Ersun Yanal’dan Montella’ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
15:36
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
15:17
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu Küsbeci çifti gözaltında
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Küsbeci çifti gözaltında
15:10
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni...
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
14:46
Mansur Yavaş’a açıkça soruldu: AK Parti’ye geçecek misiniz
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 15:50:37. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Barosu Başkanı Özdemir, gözaltındaki belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei