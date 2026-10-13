Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Genç, emaneti Seçer\'e teslim etmek istiyor

'SORUMLULUĞUN CİDDİYETİNİ, ÖNEMİNİ BİLEN BİR KİŞİ OLARAK KARŞINIZDAYIM'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, seçimlerin ardından açıklama yaptı. Genç, "Öncelikle tüm Mersinlileri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Olağanüstü koşullarda üstlendiğim bu görev, Mersin halkının iradesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Mersin'de kurmuş olduğu yönetim anlayışına karşı büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun ciddiyetini, önemini bilen bir kişi olarak karşınızdayım. Bir kadın olarak bu görevde olmak da önemli. Burada da yine kıymetli başkanımız Vahap Seçer, eşitlik ve demokrasi anlayışını göstermiş bulunuyor. Bu bir emanet, bu emanete sıkı sıkı sarılarak en kısa zamanda, en kısıtlı görevimin de olmasını umuyorum. En kısa zamanda da kıymetli başkanımıza bu emaneti teslim etmek istiyoruz" dedi.

'DEVAM EDEN PROJELERİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRMEK BİZİM GÖREVİMİZ'

Devam eden projeleri sağlıklı bir şekilde sürdürmek istediklerini belirten Genç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in vizyonuyla devam eden projeleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmek bizim görevimiz. Tüm meclis üyelerimizle, Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce çalışan arkadaşıyla birlikte bu görevi biz devam ettirip en kısa zamanda da başkanımız özgürlüğüne kavuştuğu zaman ve görevine geldiği zaman bu kıymetli değerli emaneti ona teslim etmek istiyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz şahsımı aday gösterdi. Yeni Parti, DEM Parti, İyi Parti bu anlamda destekte bulundu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı, AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu aday göstermedi, bunu da bir demokratik olgunluk olarak görüyoruz. ve yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in kentte kurmuş olduğu barışı, huzuru, uzlaşısı da bence bugün bu seçimde, bu meclis toplantısında, seçim toplantısında görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in özgürlüğüne kavuştuğu gün bu emaneti sağ salim ona teslim etmek en büyük görevim, en büyük amacım" diye konuştu.