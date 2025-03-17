Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 'Atatürk'ün Mersin'e Gelişinin 102. Yılı Kutlama Programı'na Katıldı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından düzenlenen, '17 Mart Atatürk'ün Mersin'e Gelişinin 102'nc Yılı Kutlama Programı'na katıldı. Törende konuşan Seçer, "Atamızın bize emanet ettiği bu güzel kente, O'nun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet değerleri ve bağımsızlık ruhuyla sahip çıkıyoruz. Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, refahın kenti Mersin için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından düzenlenen, Atatürk'ün Mersin'e Gelişinin 102'nci Yılı Kutlama Programı'na katıldı. Programa, Mersin Valisi Atilla Toros, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Daire Başkanı Tuğamiral Tayfun Karataş ve Başkan Vahap Seçer'in yanı sıra milletvekilleri, muharip gaziler, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile kent protokolü ve öğrenciler katılım sağladı.

Kutlama programı tren garında başladı

Mersin Tren Garı'nda başlayan programda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisini sergiledi. Ardından protokol üyeleri tarafından muharip gazilerden oluşan temsili heyet karşılandı. Karşılamanın ardından protokol üyeleri, temsili heyet, vatandaşlar ve öğrenciler Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören, Vali Toros, Tuğamiral Karataş ve Başkan Seçer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Törende, bir öğrenci tarafından şiir okunmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterilerini gerçekleştirdi.

"Kentimizin tarihine saygıyla, geleceğine umutla bakıyoruz"

Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Seçer, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mersin'e gelişinin yıl dönümünü coşku ve gururla andıklarını söyledi. Atatürk'ün, Kurtuluş Mücadelesi'nin meşalesini yakmak üzere 5 Kasım 1918'de ve ardından Büyük Zafer'den sonra 17 Mart 1923'te Mersin'e geldiğini hatırlatan Seçer, "Ulu Önderimiz o gün, kent meydanında yaptığı konuşmada, 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' sözünü dile getirmiştir. Bu söz sadece o günün değil, bugünün ve yarının da rehberidir. Çünkü Atatürk, bir şehre sahip çıkmayı yalnızca taşına, toprağına sahip çıkmak olarak görmedi. Bir şehre sahip çıkmak; insanına, kültürüne, ekonomisine, adaletine, bilim ve sanata verdiği değere sahip çıkmak demektir. İşte biz, Mersin'e böyle sahip çıkıyor, kentimizin tarihine saygıyla, geleceğine umutla bakıyoruz" dedi.

"Atatürk'ün bize bıraktığı miras, geleceğe uzanan bir çağrıdır"

Seçer, Atatürk'ün fikirlerinin temelinde bilim ve akıl olduğunu sözlerine ekleyerek, Ulu Önder'in 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' cümlesini örnek verdi. Seçer, "Atatürk bizlere bilimin ışığında hareket etmenin önemini göstermiştir. Günümüzde derinleşen ekonomik krizler, afetler, yoksulluk, savaşlar ve demokrasinin yeniden inşa edilmesi gerekliliği gibi devasa meselelerle karşı karşıyayız. İnsanlar günümüzün zorluklarıyla mücadele ederken, kentlerimizde adil ve eşit bir yaşamı inşa etmek bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Atatürk'ün bize bıraktığı miras, yalnızca bir geçmiş hatırası değildir, aynı zamanda geleceğe uzanan bir çağrıdır" diye konuştu.

"Mersin'i, Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapıyoruz"

Atatürk'ün Mersin'e verdiği önemin, sadece stratejik konumuyla ilgili olmadığını, Mersin'i ticaretin, tarımın, sanatın ve üretimin kenti olarak gördüğünü ifade eden Seçer, Atatürk'ün mirasını ileriye taşımak için çalıştıklarının altını çizdi. Seçer, "O'nun ortaya koyduğu bağımsızlık ruhunu ve halk iradesini esas alan yönetim anlayışını rehber edinerek, halkımızın hak ettiği refahı ve adaleti sağlamak için çalışıyoruz. Yenilikçi projelerle tarımsal kalkınmanın önünü açarak Atamızın mirası Gazi Çiftliği'ne sahip çıkıyor, ulaşım ve altyapı projelerimizle kentimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Eğitim alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin fırsat eşitliğine erişmesi için projeler üretiyor, istihdamı artıracak adımlar atarak Mersin'de güçlü bir ekonomik yapı inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla kimseyi geride bırakmadan adil ve kapsayıcı politikalar hayata geçiriyor; kalkınmacı belediyecilik anlayışımızla Mersin'i, Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil"

Seçer, kadınlar ve gençler olmadan, Mersin'i geleceğe taşıyamayacaklarının bilincinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Atatürk, kadınların toplumsal hayatta aktif rol almasını Cumhuriyet'in temel taşlarından biri olarak görmüştür. Biz de kadınların yerel yönetimde, ekonomide, üretimde daha fazla söz sahibi olması için mücadele ediyoruz. Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, bir özgürlük, eşitlik ve medeniyet projesidir. Bizlere düşen görev bu mirası bilimle, sanatla, hukukla, demokrasiyle ve özgürlükle daha da ileriye taşımaktır."

"Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve refahın kenti Mersin için çalışmaya devam ediyoruz"

Seçer, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'in ruhuna uygun ilerlemek yenilikçi düşünmek, bilimi ve teknolojiyi rehber edinmek, çağın gereklerini anlamak ve üretmekle mümkün olur. Mersin, her zaman Atatürk'ün izinden yürüyen bir kent oldu. Çünkü biz biliyoruz ki, O'nun önderliği demek bilimin, aklın, vicdanın ve adaletin rehberliği demektir. Biz de bu anlayışla kentimizi daha adil, daha güçlü, daha yaşanabilir bir kent yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Atamızın bize emanet ettiği bu güzel kente, O'nun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet değerleri ve bağımsızlık ruhuyla sahip çıkıyoruz. Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, refahın kenti Mersin için çalışmaya bıkmadan, yorulmadan devam ediyoruz."

Seçer, son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazileri rahmet, şükran ve minnetle anarken, hayatta bulunan kahraman gazilere de şükranlarını iletti. Seçer, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110'uncu yıl dönümü ile ilgili "Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin simgesi olan bu zafer, kurtuluş meşalemizin yakılmasına giden yolun ilk adımıdır" dedi.

Tören, bir öğrenci tarafından okunan şiir ile sona erdi.