Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Gözaltı Operasyonlarına Tepki - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Gözaltı Operasyonlarına Tepki

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05.06.2025 09:57  Güncelleme: 10:44
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer\'den Gözaltı Operasyonlarına Tepki
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li belediyelere yönelik gözaltı operasyonları ve bu süreçteki görüntülere tepki göstererek, adaletin önemine vurgu yaptı. Gözaltına alınanların henüz mahkeme kararı olmadan suçlu gibi gösterilmesini kabul edilemez olarak nitelendiren Seçer, adaletin herkes için gerekli olduğunu belirtti.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ve bürokratların sağlık kontrolüne götürülme anlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülere tepki gösterdi. CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından paylaşılan görüntülerin hem insan onuruna hem hukuk devletine zarar verdiğini söyleyen Seçer, henüz mahkeme kararı dahi olmadan insanların bu şekilde suçlu gibi gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Seçer, "Adalet herkese lazım, adaletin olmadığı yerde hiçbir şey konuşulmaz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli'de düzenlenen Altın Kovan Projesi Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ve bürokratların sağlık kontrolüne götürülme anlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülere tepki gösterdi.

Seçer, hem insan onuruna hem de hukuk devletine zarar veren bu uygulamalara sessiz kalmayacaklarını belirterek "Adalet hepimize lazım. CHP'li de olsak, AK Partili, MHP'li ya da İYİ Partili de olsak fark etmez. Adalet çocuğa da lazım, yaşlıya da lazım. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey konuşulmaz" dedi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ve bürokratların sağlık kontrolüne götürülürken görüntülenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Seçer, şu ifadeleri kullandı:

"Bir belediye başkanı olarak, lütfen kendinizi benim yerime koyun. Orada 36 kişi; başkanlar, başkan yardımcıları, bürokratlar… İp gibi dizilmişler. Hepsi bizim arkadaşlarımız. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 30 yıllık belediye başkanı; orada. Eski İl Kadın Kolları Başkanımız Oya Hanım orada. Bu kabul edilemez."

"İnsanların onuruyla oynayamazsınız"

Seçer, kamuoyuna yansıyan bu görüntülerin yalnızca bir gözaltı süreci değil, aynı zamanda insan onurunun zedelenmesi anlamına geldiğini belirterek, "Bu insanlar hala masum. Mahkeme kararı yok, tutuklama yok. Sadece bir iddia var. Sorgudan çıkmışlar, mahkemeye sevk ediliyorlar. Ama toplumun gözü önünde suçlu ilan ediliyorlar. Siz insanların onuruyla oynayamazsınız. Suç isnadında bulunmak yargının işidir, siyasetin değil" dedi.

"Bu görüntüler Türkiye'ye zarar veriyor"

Gözaltı sürecine ilişkin kamuoyuna sunulan görüntülerin Türkiye'nin dışarıdaki algısını da olumsuz etkilediğine dikkati çeken Seçer, "Bu görüntüler Türkiye'ye yakışmıyor. Bu tabloyu yurtdışından izleyen hiçbir yatırımcı Türkiye'ye güvenle adım atmaz. Adaletin olmadığı, hukukun rafa kaldırıldığı yere kimse gelmez. İş insanı gelmez, turist gelmez. Günlük turist bile gelmez. 'Başıma bir şey gelir' diye düşünür. Bu yüzden bu tabloyu herkesin sorgulaması gerekiyor" diye konuştu.

"Adaletsizlik karşısında sessiz kalmayacağız"

Belediye başkanlarının bugüne kadar siyasal tartışmalara girmemek için hassasiyet gösterdiğini, ancak adaletsizlik karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Seçer, "Ben daha önce milletvekilliği yaptım. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Belediye başkanları olarak kavga olmasın, hizmetlerimiz engellenmesin diye siyasal kavgaların içinde olmamaya özen gösteriyoruz. Ama bir yere kadar. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz susmayacağız. Adaleti korumak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel sorunların çözümünün ancak adaletle mümkün olabileceğini ifade eden Seçer, "Ekonomik kriz çözülür, sağlıkta sorun olur, eğitimde eksik kalırız ama adalet başka bir şeydir. Eğer adalet yıkılırsa, geriye hiçbir şey kalmaz. Biz, bu ülkenin hem onurunu hem geleceğini savunmak zorundayız. Adaleti hep birlikte koruyacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Vahap Seçer, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Gözaltı Operasyonlarına Tepki - Son Dakika

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