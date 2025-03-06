Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Erdemli'de İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli'de kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve yoğun katılımın olduğu programda, Seçer iftar öncesinde halkla sohbet ederek, ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Seçer ve eşi Meral Seçer, Erdemli Alata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla iftar yaptı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından karşılanan ve ilçelilerin yoğun ilgi gösterdiği Seçer'e, eşi Meral Seçer ile kendisinin kara kalemle çizilmiş portresi hediye edildi.

İftarta konuşan Seçer, "Hep böyle bir arada olalım. Birliğimiz, beraberliğimiz, ülkemizin huzuru daim olsun" dedi.

Yenilen yemeklerin, vatandaşların devlete ödediği vergilerden Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılan kaynaklar ile pişirildiğini belirten Seçer, "Kesenize bereket olsun. Milletimiz çalışıyor. Milletimiz, birbirini seven, sayan, dünyanın en çalışkan, en asil milletidir" diye konuştu.

Ülkede yaşanılan tüm sorunların birlik ve beraberlik içerisinde aşılabileceğini söyleyen Seçer, altı yıldır tüm ilçelerde olduğu gibi Erdemli'de de hiçbir ayrım yapmaksızın yurttaşlara hizmet sunduklarını söyledi. Seçer, şöyle konuştu:

"Biz görevimizi ayrım yapmadan, insanları üzmeden yapıyoruz"

"Bir vatandaşımızın siyasi görüşü, bölgesi, etnik yapısı, zenginliği, fakirliği, çeşitliliği o kişinin onuru ve şerefidir. Bizim için bu güzel ülkenin vatandaşı herkes birdir, eşittir. Biz görevimizi ayrım yapmadan, insanları üzmeden, 'Benden değil, farklı partilerdensin, farklı siyasetçileri destekliyorsun' demeden yapıyoruz. Bunlar vicdanen kabul etmediğimiz konular. Altı yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak buraya bütün imkanlarımızı seferber ederek hizmet sunuyoruz. Hangi köyde ne sorun var, o köy bize oy vermiş vermemiş, asla bunu görmeden, hangi mahallede, hangi evde sorun var, nasıl çözebiliriz? Hizmeti nasıl adaletli götürebiliriz? Biz bunun mücadelesini veririz."

Erdemli halkına hizmet etmeye devam edeceklerini belirten ve yoğun katılımdan dolayı Erdemlililere teşekkür eden Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz ramazanda yine buradaydık. Yine böyle hınca hınç doluydu. Seçim öncesiydi, 'Çok kalabalık var herhalde seçim öncesi olduğu için' demiştim. Yanılmışım. Şu anda seçim yok, ama burada yine yoğun katılım var. Çünkü samimi sevgi var. Samimi olarak bir arada olma arzusu var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden olursa olsun, vatandaşın gönlüne girmişse, vatandaşın itibarını, güvenini kazanmışsa, işte böyle iftar zamanlarında belediyenin davetine herkes gelir, meydanları da hınca hınç doldurur. Kalp kalbe karşıdır. Bizler sizleri seviyoruz. Sizin sevginizden, saygınızdan da onur duyuyoruz."

Marifetin iltifata tabi olduğunu, siyasilere verilecek iltifatın ise sandıkta oy olduğunu dile getiren Seçer, şöyle konuştu:

"Bizleri geçen seçimlerde desteklediniz. Bu vefayı gösterdiğiniz için Erdemli halkına teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Bize verdiğiniz sevgiyi, güveni boşa çıkarmayacağız. Biz ailenizden biriyiz, böyle kabul edin. Başkanlığı bir yana koyun, ben ailenizden biriyim. Benim ailem de sizin aileniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her bir bireyi, emek eden her bir bireyi, bu ailenin bir ferdidir. Vatandaşlarımızla iç içedir. Ayrım yapmaz, saygıda asla kusur etmez. Sevginin de en büyüğünü gösterir. Bizim yolumuz belli; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bayrağımız, ay-yıldızlı al bayrak. Bizim için gerisi teferruat. Hepimiz bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın, torunlarımızın yarınları için, onlara daha güzel bir ülke bırakmak için hep beraber çalışacağız. Birlikten kuvvet doğar. Hepinizi seviyorum."