Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: \'Hayat Pahalılığı Türkiye\'nin En Önemli Sorunu\'

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pazar esnafı ve vatandaşları dinledi. Türkiye'nin odaklanması gereken konunun hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Seçer, "Gerçekten ortalık yangın yeri. Mersin üretim bölgesi ve sebzenin, meyvenin bol olduğu bir bölge ama kentimizde üretilen birçok ürün ateş pahası. Burada fiyatlar bu şekildeyse üretimin olmadığı şehirlerdeki fiyatları düşünemiyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde Hal Mahallesi 158. Cadde Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşları dinledi.

"Pazarda ortalık yangın yeri, vatandaş sepetini dolduramıyor

Ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Seçer, Mersin'in üretim bölgesi olmasına rağmen fiyatların yüksek olmasına şaşırdığını belirterek, "Gerçekten ortalık yangın yeri. Mersin üretim bölgesi ve sebzenin, meyvenin bol olduğu bir bölge ama kentimizde üretilen birçok ürün ateş pahası. Burada fiyatlar bu şekildeyse üretimin olmadığı şehirlerdeki fiyatları düşünemiyorum" ifadelerini kullandı. Vatandaşın temel ihtiyaçlarını alamadığını da sözlerine ekleyen Seçer, "Vatandaş sepetini doldurma niyetiyle pazara geliyor ancak niyet ettiği gibi sepetini doldurup götüremiyor. Bu sıkıntıları emekli vatandaşımız da yaşıyor memur vatandaşımız da yaşıyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin odaklanacağı konu hayat pahalılığıdır"

Tartışılması gereken en önemli konunun hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Seçer, "Türkiye'nin odaklanacağı konu hayat pahalılığıdır. Ekonomik tedbirler paketi diye tutturmuşlar onu uyguluyorlar ama burada halk, sabit gelirli, emekli, işçi ve üretici eziliyor" dedi.

"Vatandaşın mağdur olduğu tüm konuların çözümünde CHP'li belediyeler var"

Mersin'de sosyal politikalara önem verdiklerinin altını çizerek sözlerini devam eden Seçer, "Mersin'de sosyal politikalara önem vermekte ne kadar da haklı olduğumuzu görüyoruz. 2019'da belediye başkanı olduğumda, gelir dağılımında adaletsizlik olduğu gerçeğini biliyorduk. Onun için sosyal politikalara önem verdik. Pandemi, ekonomik krizler ve doğal afetler bizi haklı çıkardı. Vatandaşın mağdur olduğu tüm konuların çözümünde CHP'li belediyeler var" ifadelerine yer verdi.

"Hayat pahalılığından dolayı sosyal politikalara ayırdığımız payı 1,5 milyar liraya çıkardık"

2025 yılının bütçesinin Meclis'ten geçtiğini kaydeden Seçer, "Sosyal politikalara 2025 yılı bütçesinde 1,5 milyar TL ayırdık. Çünkü ihtiyaç var. Pazar yerinde görüyorsunuz; insanlar temel gıda maddelerine erişemiyor, ulaşamıyor. Burada hükümetin boş bıraktığı alanları belediyeler dolduracak. CHP'li belediyeler onun için 2024 seçimlerinde yoğun destek aldı ve onun için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oy oranı yüzde 45'lerden yüzde 60'lara çıktı. Çünkü vatandaş bu boşluğu gördü" diyerek; siyasi, etnik ayrım yapmadan insanlara adaletli hizmet götürdüklerini vurguladı.

Seçer, pazar ziyaretinin ardından Hal Mahallesi'nde bulunan kahvehanede vatandaşlarla oturup çay içerek talepleri dinledi.