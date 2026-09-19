Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kent Orkestrası personeliyle buluştu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kent Orkestrası personeliyle buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kent Orkestrası personeliyle buluştu
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde faaliyet gösteren farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Seçer, 46 kişilik Kent Orkestrası başta olmak üzere kültür sanat birimlerini ziyaret edip personele başarılar diledi.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde faaliyet gösteren farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde faaliyet gösteren ve farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da eşlik ettiği ziyarette Seçer; Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeli ile bir araya gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

KENT ORKESTRASI'NA TEŞEKKÜR

Ziyaret programına Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile başlayan Seçer, 46 kişilik sanatçı kadrosuyla çalışmalarını sürdüren orkestranın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Ziyarette Seçer'e, Kent Orkestrası'nın gerçekleştirdiği konserlerin yanı sıra resmi törenler, açık alan etkinlikleri, oda müziği dinletileri ve geniş katılımlı organizasyonlarda aldığı görevlere ilişkin bilgi verildi.

Ziyarette, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, Kent Orkestrası'nın 2025-2026 sanat sezonunda toplam 261 konser, gösteri ve dinleti gerçekleştirmesi, yurttaşların memnuniyeti ve Mersin'in kültür sanat yaşamına sunulan katkılardan bahsetti.

Sanatçılarla faaliyetler üzerine sohbet eden Seçer, orkestranın çalışmalarını yerinde inceleyerek başarılar diledi. Kent Orkestrası sanatçıları da Seçer'e orkestraya sağladığı imkanlar ve kültür sanata verdiği değer dolayısıyla teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU'NDAN DİNLETİ

Seçer, Kent Orkestrası'nın ardından Türk Halk Müziği Topluluğu'nu ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi alıp, topluluğun seslendirdiği türküleri dinledi. Halk Dansları Topluluğu ile de bir araya gelen Seçer, sergilenen Girit yöresine ait halk oyununu izledi. Seçer, özellikle Mersin'in uzak ilçelerinde yaşayan yurttaşların sanatla buluşturulmasına, kültür sanat alanında da fırsat eşitliğinin sağlanmasına ve yurttaşlardan gelen olumlu geri dönüşlere ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

SEÇER, BİRİMLERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyaretlerini Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle sürdüren Seçer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seçer, kent genelinde sürdürülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, personele çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kaynak: ANKA
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