Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resim Yarışması Sergisi'nin Açılışına Katıldı

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde hayata geçirilen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resim Yarışması Sergisi'nin açılış ve ödül törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resim Yarışması Sergisi'nin açılış ve ödül törenine katıldı. Yarışmaya, 134 sanatçı, 168 eserle başvurdu. Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 5 eser başarı, 10 eser mansiyon ödülüne layık görülürken; toplam 47 eser sergilenmeye değer bulundu. Bu eserlerden oluşan sergi, MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu Üyesi Veli Mert'in küratörlüğünde, Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde 15 Ocak–15 Şubat günleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Ödül alan eserler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resim koleksiyonuna kazandırılırken; sergi, sanatçıların farklı kitlelere ulaşmasına da katkı sunuyor.

"Eserler Büyükşehir Belediyesi'nin resim koleksiyonuna önemli bir katkı sunuyor"

Yarışmanın, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında Cumhuriyet'e atfen gerçekleştirildiğini belirten Başkan Seçer, başta MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu olmak üzere, yarışmaya katılan sanatçılara, seçici kurula ve serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Modern bir kent yaratma arzusuyla çalıştıklarını ve bunun sadece sözlerle olmayacağını belirten Seçer, modern Türkiye'nin kurulma sürecinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen devrimleri hatırlattı. Seçer, "Cumhuriyet, sadece hanedanlık düzenini ortadan kaldırmak değildir. Cumhuriyet ile yeni bir rejim ihdas edildi ama bunun yanında heykeltıraş edasıyla Türk toplumuna şekil vermek amaçlı devrimler yapıldı ve bu devrimler Türkiye'ye aydınlanmayı getirdi. Biz maalesef Rönesans'ın Avrupa'ya getirdiği o aydınlanma hareketlerinden 4-5 asır sonra dahi bugün hala aydınlanmanın gayreti içerisindeyiz" dedi. İktidarın etkilerine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak Türkiye'de yeni kazanımların yolunu açtıklarını ifade eden Seçer, "Atatürk'ün Cumhuriyet devrimi yapmasının üzerinden bir asır geçti. Bu süreçte karşı devrim hareketleri oldu ve bugün de hala sürüyor. Bu siyasal gerçeği de görmek lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP, bu görüşü Türk toplumuna tahkim etmek, karşılaştığı zorlukları atlatmasına katkı sunmak için hala var" diye konuştu.

"Zorbaların karşısında dimdik duranlar, sanatçılardır"

Parti ayrımı gözetmeksizin değerlendirme yaptığını belirten Seçer; 'Çağdaş, demokratik, saygın, hukuk normlarına bağlı, ifade özgürlüğünün egemen olduğu bir ülkede yaşıyorum' diyen ve Atatürk'ü kurucu lider olarak benimseyen her ferdin, CHP iktidarında Cumhuriyeti tahkim edecek politikaların uygulandığına şahit olacağını söyledi. Yerel yönetimlerin ve sanatçıların birlikteliğinin önemini hatırlatan Seçer, "Sanatçılarla siyaset konuşamazsak Türkiye'de hiçbir kesimle siyaset konuşamayız. 'Dünyada zorbaların karşısında dimdik duran silahları kuşanmış gruplardır' fikri sizi yanıltmasın. O zorbaların karşısında dimdik duranlar, sanatçılardır. Bu nedenle sanatçılar son derece önemli. Bir ülkede olumsuzluk varsa, insan hakları çiğneniyorsa, her gün yaşam bize zulme dönüşüyorsa sanatçıların burada misyonu çok fazla olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla yatırımlar hızlandı"

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla yatırımların her geçen gün hız kazandığını söyleyen Seçer, kültür ve sanata yapılan yatırımların kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. 2019 yılından bu yana Mersin'de çok fazla değişim olduğuna dikkat çeken Seçer, "Mersin'de MEDEKA ve TADEKA ile vatandaşlarımız, kentin kültür ve sanatta gelişmesi için üzerine bir şeyler koyma gayreti içerisinde. Bundan sonra daha iyi işler ve daha güzel çalışmalar yapacağız" dedi. Mersin'in merkez ilçelerinde kültür ve sanat faaliyetleri için alanlar olduğunu ancak diğer ilçelerde kültür merkezlerinin olmadığını söyleyen Seçer, "Tarsus'ta tiyatro ve sergi salonu yok, 500 kişiyle toplantı yapacak bir salon da yok. Anamur'da da yok. Biri Doğu'da biri Batı'da iki uç ilçe ama ikisinde de bu bir eksiklik" diye konuştu.

"Miras aldığımız bu ülkeyi çocuklarımıza çok daha zengin bir şekilde teslim edeceğiz"

Kentteki makro ölçekli kültür ve sanat faaliyeti alanları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yatırım yapması gerektiğini kaydeden Seçer, Anamur Kültür Merkezi ile Tarsus Şelale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi'ni 2 yıl içerisinde açacaklarını duyurdu. Yurttaşlara verdiği sözleri tutmak için gayret ettiklerinin altını çizen Seçer, "Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Miras aldığımız bu ülkeyi çocuklarımıza çok daha zengin bir şekilde hep beraber teslim edeceğiz" dedi. Sergiye katılan her sanatçının çok değerli olduğuna vurgu yapan Seçer, "Sanatçıların hepsi çok değerli ve hepsi burada eserlerini ortaya koydular. Herkesi bu yarışmayı kazanmış olarak varsayıyorum" diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Sanat kaynaştırır, birleştirir"

Sergiye Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliği yapmasından gurur duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bu yarışmaların insanları sanata teşvik etiğini belirtti. Özyiğit, "Bizi kabilelerden ayıran en büyük özellik, kültür-sanat alanında yaptığımız faaliyetlerdir. Toplumlara bakın, eğer onların sanat altyapısı, kültür altyapısı eksikse dışarıdan gelen darbeler ile yıkılabiliyor. Sanat kaynaştırır, birleştirir ve toplumu en zirveye doğru taşır" diyerek, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Vahap Başkanımız öncülüğünde her yıl üstüne katarak gelişen bir yarışma"

MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin her yıl daha da güzelleştiğini söyleyen Mersinli Ressam Ahmet Yeşil, serginin Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde düzenleniyor olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yeşil, "Yarışmamız, her yıl üstüne katarak gelişiyor. Bu yıl da çok iyi bir sergi çıktı. Yarışmanın manevi ve maddi olarak kente kattığı çok büyük değerler var. En önemlisi kent koleksiyonuna çok güçlü eserler kalıyor, ikincisi ise sanatın içinde olmasına rağmen üretimden geri kalan sanatçıları teşvik eden bir yarışma" diye konuştu.

Başkan Seçer, sergide başarı elde eden 2 sanatçıya ödüllerini verirken; ressam Ahmet Yeşil'e de çiçek takdim etti.