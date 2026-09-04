Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Zabıta Teşkilatı\'nın 200. yıl dönümünü kutladı

(MERSİN) - TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali ile Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan şube müdürlerini ağırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Bali ile Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan şube müdürleri, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti.

Seçer ziyarette; Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası'nı kutlayarak, zabıta ekiplerinin kentte düzenin sağlanması, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir kent yaşamı sürdürmesi adına önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

SEÇER'DEN KAMU KURUMUNA YAKIŞIR DİSİPLİN VURGUSU

Zabıta personelinin görev ve sorumluluklarını kamu kurumuna yakışır bir disiplin, hassasiyet ve görev bilinci içerisinde yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, kent genelindeki denetimlerin de büyük bir özen ve titizlikle yürütülmesinin önemine dikkati çekti.

Zabıta Teşkilatı'nın sahada vatandaşla doğrudan temas halinde olduğunu vurgulayan Seçer, kent düzeninin korunması ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için ekiplerin gösterdiği gayret ve özveriden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tüm zabıta personelini çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Bali ise Seçer'e Zabıta Teşkilatı'na sağladığı imkanlar, gerçekleştirilen yatırımlar ve yapılan modernizasyon çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Bali, Seçer'in göreve geldiği günden bu yana telsiz, araç ve kamera sistemleri başta olmak üzere zabıtanın teknolojik ve fiziki altyapısında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Ziyarette, Zabıta Teşkilatı tarafından Seçer'e çiçek takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.