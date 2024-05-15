Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Personeliyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Personeliyle Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan itfaiye personeliyle bir araya geldi. Seçer, itfaiye teşkilatının çalışmalarını ve önemini vurgulayarak, personeli tebrik etti.

15.05.2024 14:52
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan itfaiye personeliyle bir araya geldi. Seçer, "Mersin İtfaiye Teşkilatı yaptığı çalışmalarla, aldığı eğitimlerle, buradaki tesisleriyle, alet ve ekipmanları ile çağdaş, olaylara bilim ışığında müdahale eden, liyakatli itfaiye personelinin olduğu Türkiye'de saygın bir teşkilat" dedi.

ATA Eğitim Merkezi'nde itfaiye personeli ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Seçer, "Ata Eğitim Merkezi sadece Mersinimize değil ülkemize kazandırdığımız önemli itfaiye eğitim merkezlerinden bir tanesi. Ata Eğitim Merkezi'ni faaliyete geçirdiğimizde Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın merkezde aldığı eğitimle artık çok daha efektif, etkin, daha çok can kurtaran, olaylara anında ve tekniğiyle müdahale eden, bilimsel yöntemlerle görevini yapan bir itfaiye teşkilatına bürüneceğimizi görüyorduk. Vakit kaybetmeden Ata Eğitim Merkezi'mizi inşa edip faaliyete geçirdik. O günden bugüne teşkilatımızda daha iyi yetişmiş itfaiye personelinin göreve başlaması konusunda son derece önemli çalışmalar yaptığımızı görüyorum" diye konuştu.

SEÇER'DEN GÖREVE BAŞLAYAN PERSONELE TEBRİK

İtfaiye eri alım sınavlarını çok sıkı ve bir o kadar da şeffaf yöntemlerle yaptıklarını anımsatan Seçer, "Çok sıkı sınavdan geçirerek 100 itfaiye personelini seçtik. Daha sonra Ocak ayı içerisinde aynı yöntemlerle; tamamen liyakate dayalı 50 itfaiye personelini de tekrar sınava tabi tutarak değerlendirmeler sonucu göreve başlamaları için eğitim sürecini başlattık. Bugün de burada 50 itfaiye personelimiz; Mersinimizin değişik bölgelerinde görevlerine başlayacaklar. Hepsine görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, önemsediği birimlerin başında itfaiye teşkilatının geldiğinin altını çizerek, "Bunun nedeni direkt insan hayatı ile ilgili olmanız. Geçtiğimiz 5 yılda Türkiye'nin her yerinde; doğusunda, batısında, Mersin'de en uzak noktalarda ortaya çıkan afetlere hiç düşünmeden, zaman yitirmeden itfaiye teşkilatımızın müdahale etmesini sağladık" dedi.

"TÜRKİYE'DE SAYGIN BİR İTFAİYE TEŞKİLATIYIZ"

İtfaiyeyi güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Seçer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlıktan yeni kadrolar için taleplerde bulunuyoruz. Bize kadro tahsis ettikleri süre içerisinde bu kadroları süratle değerlendirip yeni arkadaşlarımızı göreve başlatacağız. Artık Mersin İtfaiye Teşkilatı yaptığı çalışmalarla, aldığı eğitimlerle, buradaki tesisleriyle, alet ve ekipmanlarıyla; çağdaş, olaylara bilim ışığında müdahale eden, liyakatli itfaiye erlerinin olduğu Türkiye'de saygın bir teşkilat haline gelecek ve zaten şu anda o noktaya gelmiş durumda. Ama her noktanın daha iyisi vardır. Biz her noktanın daha iyisini yakalamak için çalışan bir belediyeyiz. Bunu geçtiğimiz 5 yılda sadece Mersin halkı değil tüm Türkiye gördü. Bu nedenle geçtiğimiz seçimlerde Mersin'de her üç yurttaşımızın ikisinin oyunu aldık ancak bu gurur aslında beraber çalıştığımız sizlerin de dahil olduğu 11 binden fazla mesai arkadaşımın onurudur, gururudur, emeğidir. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Tekrar teşkilatımıza başarılar diliyorum. Olumsuz durumlarda vatandaşımızın yanında olacak olan, onlara yardımcı olacak, can ve mal güvenliğini sağlayacak olan sizlersiniz. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum, sizleri seviyorum."

Seçer'in konuşmasının ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Daha sonra Seçer, itfaiye personelinin parkur gösterisini izledi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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