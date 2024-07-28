Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatını İnceledi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi inşaatını yerinde inceleyerek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Seçer, Büyükşehir tarafından yapımı devam eden ve tamamlandığında Silifke halkının hizmetine sunulacak Sosyal Yaşam Merkezi inşaatını yerinde inceledi.

Tesisin inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Seçer, Silifkeli her yurttaşın kullanımına uygun birçok fonksiyonun merkezde yer alacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Burada çocuk gelişim merkezimiz var, 6 derslikten oluşuyor. Buradaki fonksiyon; çocuk atölyelerinin olması, çocukların eğlenerek eğitim alması. Yine burada çok amaçlı bir salonumuz var; toplantıların, gösterilerin, etkinliklerin yapılabileceği, tiyatro oynanabilecek bir alan. Ayrıca bir amfi tiyatro var, yine vatandaşlarımızın açık havada gösterileri izleyebilecekleri bir bölüm inşa ediyoruz. Çocuk oyun alanları, spor alanlarımız, yürüyüş parkuru, koşu parkuru, çocuklarımız için survivor alanımız var. Sosyal Yaşam Merkezi'miz bittiği zaman çok keyifli bir yer olacak. Bu yılın sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatı da bir hayli süratli gidiyor. Silifkeli hemşehrilerimizin hizmetine açacağız."

Silifke Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde; çocuk gelişim merkezi binası, okuma salonu binası, amfi tiyatro, çocuk oyun alanı, survivor alanı ve spor alanları yer alacak.