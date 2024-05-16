Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs etkinlikleri başladı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için hazırladığı etkinlikler, Özgecan Aslan Meydanı'nda başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerin ilki Dj Umut Kılıç'ın performansı oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleşen konser ve farklı aktiviteler için meydana kurulan etkinlik alanı, ilk günden gençlerin ilgisini çekti. Dj Kılıç'la eğlenceye başlayan gençler, Ritmo Ritim Perküsyon ve Sanat Atölyesi'nin performansının yanı sıra Anemon Dans Grubu'nun gösterisi ile de keyifli anlar yaşadı. Angora Dans Grubu'nun sergilediği renkli gösteri ile dansa ve müziğe doyan gençler, Capoeira Workshop'u ve mini gösteri ile de farklı deneyimler elde etti.

Alana kurulan langırt, şişme oyun alanı, spor alanları, 3x3 basketbol etkinlikleri, ayak tenisi, voleybol, badminton ve dart etkinliklerinde vakit geçiren gençler, arkadaşlarıyla günün tadını çıkardı. Ayrıca alanda bulunan VR Mersin ve Teleskop Gösterimi de katılımcılara ilginç deneyimler yaşattı. Gençlik Haftası ve bayram kutlamasının ilk günü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseri ile sona erdi. Konsere katılan vatandaşlar, eğlenmenin keyfini çıkardı.

"BU TÜR ETKİNLİKLER, BİZLERİN DE SAHNE ALABİLMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ritmo Ritim Perküsyon ve Sanat Atölyesi Şefi Murat Salih Gökhan Erkeç, bu tür etkinliklerin, sanatçıların sahne alması için önemli olduğunu belirterek, "Bu kadar güzel bir organizasyonu Başkanımız vasıtasıyla insanlara aksettirebiliyorsak ne mutlu bize. Bu etkinliklerin devam etmesini isteriz, çünkü bizim en büyük sıkıntımız sahnelerin az olması. Bazen çalışma alanı bulmakta bile zorluk çekiyoruz. Şu zamana kadar yapılan faaliyetlerde Vahap Başkanımız öncü oldu. Mersin ve Mersinli mutlu olsun istiyor" diye konuştu.

Büyükşehir'in 19 Mayıs etkinliğine katılanlardan Muhammet Efe Topal, alanı beğendiğini vurgulayarak, "Çok eğlenceliydi. Bisiklet sürdük, basketbol oynadık. Atamız, 19 Mayıs'ı iyi ki bize armağan etmiş. Ne güzel eğleniyoruz" derken, Deniz Ege Küçükaslan ise, "Eğlenceli bir yer. Arkadaşlarımdan gelmek isteyenler de var. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.

GENÇLİK BAYRAMI'NDA MABEL MATİZ SAHNE ALACAK

Sesi, şarkıları, tarzı ve yorumu ile milyonların beğenisini kazanan Mabel Matiz, 18 Mayıs'ta saat 21.00'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sahne alacak. Konser öncesinde ise saat 19.00'da Dj Emir Saltabaş performansını sergileyecek.

MANUŞ BABA TARSUSLULARLA BULUŞACAK

18 Mayıs'ta Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda da, Gençlik Bayramı kutlamaları çerçevesinde saat 20.30'da Mersinli sanatçı Manuş Baba sahne alacak. Manuş Baba öncesinde saat 18.30'da Dj Umut Kılıç, 19.30'da ise Refresh Band performansı ile Tarsusluların karşısında olacak.

HER GÜN FARKLI ETKİNLİKLER GENÇLERİ BEKLİYOR

16 Mayıs Perşembe günü 15.00-17.00 saatlerinde konser alanında Dj Emircan Saltabaş sahne alacak. 17.00-17.30 arası zumba, 17.35-18.00 arası Apçinus Koşu Grubu, 18.05-19.00 arası da Dharma Yaşam/Temel Yoga etkinliği gerçekleşecek. 16 Mayıs günü süren etkinlikler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın 19.30'da gerçekleştireceği konserle zirveye ulaşacak.

17 Mayıs Cuma günü etkinlikleri yine Dj Emircan Saltabaş'ın performansı ile başlarken; 17.00 -17.10 arasında D&S Dans Grubu, 17.20-18.00 saatlerinde zumba gösterisi, 18.05-18.20 saatlerinde Angora Dans Grubu, 18.30-19.00 saatleri arasında ise Capoeira Workshop-Mini Gösterisi yapılacak. 17 Mayıs etkinliklerinde ayrıca saat 19.30-20.30 arası Akrobatik Spor Gösterisi Mersinlilerle buluşacak.

19 MAYIS'TA KUTLAMALAR ZİRVEYE ULAŞACAK

19 Mayıs'ta ise kentin farklı noktalarında Dj performansları, dans, müzik ve sportif etkinlikleri ile Gençlik Bayramı coşkusu zirveye ulaşacak. Sahilde Marina yanında 10.00-17.00 saatleri arasında yelken, kano ve Sub'ın yer aldığı Su Sporları Gösterisi, Mersin Gelincik Tepesi'nde 10.00-18.00 saatlerinde Yamaç Paraşütü yapılacak.

Futbolseverler için Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te 19 Mayıs Futbol Turnuvası gerçekleşecek.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 15.00-16.00 saatlerinde Dj Umut Kılıç, 17.00-17.20 saatlerinde Hiit Cardio, 17.30-17.50 saatlerinde Cycle, 18.00-18.40 saatlerinde Step, 18.50-19.20 saatlerinde ise fonksiyonel spora ev sahipliği yapılacak. 19 Mayıs etkinlikleri 19.45-20.45 saatleri arasında Demir& Uband Orkestrası ve Yaren Özcan konseri ile son bulacak.