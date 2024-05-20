Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Belediyenin düzenlediği etkinliklerle vatandaşlar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 15- 21 Mayıs Gençlik Haftası boyunca bir program hazırlayan Büyükşehir, yaptığı etkinliklerle bayram coşkusunu tüm kente yaydı.

Fenerbahçe Meydanı'nda, Mersin Yelken Yat ve Su Sporları, Mersin Sup, Mersin Rota Yelken ve Su Sporları, SuperSup Mersin Spor ve Mersin Kürek Akademisi Kulüpleri iş birliğinde sahilde su sporları gösterisi düzenlendi. Büyükşehir'in dalgıç ekipleri, yelkenlerini bu kez ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmak için açtı.

Büyükşehir, gün boyu birbirinden farklı etkinliklere imza attı

Yenişehir ilçesinde yer alan Gelincik Tepesi'nde Yamaç Paraşütü etkinliğinde, Mersin semalarında bayraklar dalgalandırıldı. Hafta boyunca Büyükşehir ile farklı farklı etkinliklere katılan yurttaşlar, Mersin'in manzarası eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu bu kez göklerde yaşadı.

Macit Özcan Spor Kompleksi'nde ise çocukların eğlenmesi için futbol şenliği düzenlendi. Şenlikte, Galatasaray'ın, Inter Spor Akademi'nin, Başarı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün (MSK) karşılaştığı müsabakalar yapıldı. Tatlı rekabetin söz konusu olduğu turnuvada, MSK birinci olurken, Başarı 2'inci, Inter Spor Akademi 3'üncü, Galatasaray Spor Kulübü ise 4'üncü oldu. Turnuva anısına yarışan bütün çocuklara madalya verildi.

"Gençlerin güzel ve doya doya eğlenmeleri için dolu dolu bir program hazırladık"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik Haftası'nı kutlamak için Büyükşehir olarak dolu dolu bir program takvimini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu hafta içerisinde birçok konser, etkinlik ve faaliyetlerimiz oldu. 19 Mayıs'ı gençlerimiz büyük bir coşkuyla kutladı. Gençlerimiz Ata'mıza olan saygılarının bir ifadesi olarak bu haftayı dolu dolu kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gençlerin güzel ve doya doya eğlenmeleri için onlara bu ortamı hazırladık" dedi.

Belediyenin düzenlediği su sporu etkinliklerine ve yamaç paraşütüne katılan vatandaşlar, memnuniyetleri şöyle dile getirdi:

-Betül Bayraktar: "Çok güzeldi. Gerçekten başarılı ve çalışkan bir belediyemiz var. Özel günleri hiç atlamıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sup grubumuzla yaptığımız deniz şovuyla taçlandırdık."

-Hüseyin Fatih Ulaş: "Bizim bir deniz şehri olmamız ve bunun vermiş olduğu güzelliklerden yararlanmamız kadar güzel bir şey yok. Böyle özel günlerde daha fazla bu hissiyat artıyor. Mersin Büyükşehir, bu şekilde yaptığı etkinlikler ve sağlamış olduğu imkanlar sayesinde çok ön planda olan bir şehir oldu."

-Yasemin Saygılı: "Bugün Atatürk'ün doğum günü ve doğum günü kutlu olsun. Ben daha önce hiç sup yapmamıştım. Çok zevkli bir spor ve herkese tavsiye ederim. Açıldıktan sonra Atatürk bayrağımızı açtık ve öyle bir gösteri yaptık. Dalgıçlarımızın etrafında dolandık. Çok güzel bir deneyimdi. Bayram coşkusu yaşamış olduk. Atatürk'ün bize emanet ettiği bayramları yaşatıyoruz."

-Rana Açıkgöz: "Ben ilk defa yamaç paraşütü yaptım bu yüzden çok stresliydim ama uçtuktan sonra böyle pamuklar üzerinde hissettim. Çok değişik bir hissiyattı ve indikten sonra üzüldüm çünkü alışıyor insan. Muhteşemdi."

-Nefise Açıkgöz: "İlk defa deneyimledim yamaç paraşütünü. Bu aktiviteye katılmayı çok fazla istiyordum ve deneyim olarak benim için çok eğlenceli oldu. Çok mutlu oldum, çok güzeldi. Herkesin ve her gencin tatması gerçekten çok önemli."

Mersin Bisikletli Kadınlar Topluluğu üyesi Emel Parlak, "Hep yamaç paraşütü yapmak istiyordum. Bugüne nasip oldu. Muhteşemdi. Cesareti olan herkes bunu yapsın. Büyükşehir'in katkısı çok fazla ve biz bunu her yerde yaşıyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Günün anlam ve önemine çok güzel uydu."