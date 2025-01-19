Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024\'te de Çevreyi Korumak İçin Çalışmalarını Sürdürdü

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevreyi korumak için 2024 yılında da önemli hizmetlere imza attı. Teknolojiyi yakından takip eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, geçen yıl bünyesine su altı dronunu kattı, hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile de gemileri, 7 gün 24 saat esasıyla denetliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günlük temizlik ve ilaçlama faaliyetlerini sürdürerek, çevre farkındalık eğitimleriyle yıl boyu binlerce öğrenciyi eğitti. Çevre Koruma ekipleri, insan kaynaklı kara ve deniz kirliliğini önlemek, gürültü kirliliğini engellemek ve Mersin limanına gelen gemilerin denizi kirletmesine geçit vermemek amacıyla karadan, havadan, denizden ve deniz altından denetimlerini de yürüttü.

Denizi kirletenlere ve gürültü kirliliği oluşturanlara, caydırıcı olması için idari yaptırımlar uygulayan ekipler, bir yandan da oluşan kirlilikleri temizledi.

Kara, deniz ve deniz altında oluşan kirlilikleri uygun araç, gereç ve aparatlarla temizleyen ekipler, 2024 yılında önemli yeniliklere imza atarak, su altı dronunu bünyesine kattı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, yine 2024'te hizmete aldığı Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile de gemileri 7 gün 24 saat esasına göre kentin her noktasından denetlemeye başladı. Ekipler, bu yıl da çalışmalarını sürdürecek.

"2024 yılında ilimizde meydana gelen her türlü çevresel kirlilikle ilgili birçok çalışmamız oldu"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, "806 mahallemiz var. Hiçbir yere ayrım yapmadan çalışıyoruz. 2024 yılında ilimizde meydana gelen her türlü çevresel kirlilikle ilgili birçok çalışmamız oldu. Biz bilinçlendirme ve farkındalığa çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2 binin üzerinde öğrenciye çevre farkındalığı kazandırmak amacıyla eğitim verdik" dedi.

Mersin'de farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaların çevreye etkilerini değerlendirdiklerini belirten Dr. Halisdemir, 2024 yılı içerisinde 400'ün üzerinde ÇED kurum görüşü vererek, çevrenin kirlenmemesi için katkı sağladıklarını aktardı.

"Her gün 5 bin kilometreye yakın alanı temizliyoruz"

Kentte gürültü kirliliği oluşmaması amacıyla da sürekli denetim yaptıklarını kaydeden Halisdemir, "Sadece 2024 yılında 16 idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. Bu idari yaptırımların parasal değeri 5.5 milyon TL'yi geçti. Vatandaşımızın huzuru, konforu bozulmasın, evlerinde rahat yaşasınlar diye gürültü kirliliğini sıfıra indirmek için, yetki alanlarımızda çok ciddi kontroller yapıyoruz." dedi.

Her gün 5 bin kilometreye yakın, cadde, bulvar ve sokak temizliği yaptıklarını anlatan Halisdemir, "Süpürge araçlarımız ve personelimiz ilimiz temiz kalsın, herkes güzel ve sağlıklı çevrede yaşasın diye 24 saat esasıyla çalışıyor" diye konuştu.

"Kentimize gelen gemileri düzenli olarak takip ediyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersin denizinin temiz kalması için gerekli temizlik ve denetim faaliyetlerini de titizlikle sürdürdüklerinin altını çizerek, "Kentimize, yılda 5 bin 400'ün üzerinde ticari amaçlı gemi geliyor. Biz bu gemileri düzenli takip ediyoruz. 2024 yılı içinde 4 bin 675 adet gemi denetledik. Bu gemilerin 18'inin denize yasa dışı atık bıraktıklarını tespit ettik ve yaklaşık 100 milyon TL'yi bulan idari yaptırım uyguladık. Denizimizi korumak amacıyla bir yaptırım uygulamamız gerektiğinin bilincindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

Halisdemir, rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini sözlerine ekleyerek, "2024'te, 2 bin 600'e yakın temizlik şikayeti geldi. Tüm şikayetlere yanıt veriyor ve mutlaka vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Kentimizde, biyosidal mücadele için 400'den fazla personelimiz görevli. 2024 yılında da 365 gün boyunca ilaçlama faaliyetimizi sürdürdük ve 1 milyon 670 bin biyosidal uygulama yaptık" ifadelerini kullandı.

"Su altı dronu ile yüzeyden tespit edilemeyen kirlilikleri önlüyoruz"

Mersin Büyükşehir olarak, drone ile deniz denetleme faaliyetlerini yürüttüklerini ve denetimlere çıktıklarını kaydeden Dr. Halisdemir, 2024 yılında da bünyelerine kazandırdıkları su altı dronu hakkında bilgi verdi. Dr. Halisdemir, "Su Altı Dronumuz, 150 metre kadar derine inebiliyor. Su altı dronunu, yüzeyden tespit edemediğimiz kirlilikleri önlemek amacıyla kullanıyoruz. Aynı zamanda bu dronumuzun, istenmeyen bazı atık türlerini de önündeki bir aparatla denizden çıkartabilme özelliği var" dedi.

"Mersin Limanı 24 saat esaslı ve taviz verilmeden denetleniyor"

Büyükşehir'in Elektronik Gemi Denetim Sistemi hakkında da bilgi veren Halisdemir, "53,5 kilometrelik kıyı şeridini özel kameralarla donattık ve Elektronik Gemi Denetim Sistemi'ni (EGDS) kurduk. EGDS ile 24 saat esaslı olarak denetlemeye ve kayıt almaya başladık. EGDS'yi kuralı 2,5 ay oldu ve bu süre zarfında 34,5 milyonluk bir ceza yazmak zorunda kaldık. Mersin'e gelen tüm gemilerin şunu bilmesini istiyoruz; Mersin Limanı çok ciddi, 24 saat esaslı ve taviz verilmeden denetleniyor. Denize gelen her kirlilik, deniz canlılarının yaşamsal faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Mikroplastikler son yıllarda büyük sıkıntı oluşturuyor. Bunlarla da ilgili çöp kapan sistemleri almaya başladık ve çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

"Biz doğaya ne verirsek, doğa bize kat kat fazlasını veriyor"

Doğaya hükmeden değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir anlayışla hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Halisdemir, "Biz doğaya ne verirsek, doğa bize kat kat fazlasını veriyor. Biz doğayı kirletirsek, doğa da bize kirliliği farklı yöntemlerle gösteriyor ve başta sağlığımız olmak üzere yaşamsal konforumuzun bozulmasına neden oluyor. Hep birlikte, Mersinimiz başta olmak üzere, ülkemizi ve dünyamızı koruyalım" dedi.