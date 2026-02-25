Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Yaşındaki Ayaz'ın Hayalini Gerçeğe Dönüştürdü

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 3 yaşındaki Ayaz'ın süpürge araçlarına olan ilgisinden, sosyal medya paylaşımı sayesinde haberdar oldu. Ekipler, aileyle iletişime geçerek, Ayaz'ı çok sevdiği yeşil süpürge kamyonuyla buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada süpürge araçlarına olan sevgisiyle dikkati çeken 3 yaşındaki Ayaz'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Küçük Ayaz, Büyükşehir Belediyesi'nin çok sevdiği yeşil süpürge kamyonuna binerek, özel bir gün yaşadı. Ekipler, oyuncak yeşil süpürge arabası, boyama kitapları ve su matarasından oluşan sürpriz hediyelerle de Ayaz'ın sevincini ikiye katladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kutkan, "Ailemizle görüştük ve kendisine küçük bir hediye takdim ederek, Ayaz'ın hayalini gerçekleştirmek istedik. Ayaz'ı süpürge kamyonumuza davet ederek, yaşadığı mutluluğa ortak olduk" diye konuştu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak çocuklara yönelik çevre eğitimleri yürüttüklerini aktaran Kutkan, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarda çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlediklerini söyledi. Kutkan, temizlik günleri ve çevre günleri kapsamında halkı bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızı okullarından davet ederek, çevre bilincini aşılamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyoruz" dedi.

"Büyükşehir, dört merkez ilçede toplam 36 süpürge aracı ile hizmet veriyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde temizlik hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü de sözlerine ekleyen Kutkan, "Dört merkez ilçede toplam 36 süpürge aracımız görev yapıyor. Kent genelinde 4 bin 778 metrekare alan içerisinde üç vardiya halinde yürütülen çalışmalarla, temiz bir Mersin hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayaz, çok sevdiği yeşil süpürge aracına bindi ve mutlu oldu"

Ayaz'ın annesi Gökçe Kaya ise yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği jestin Ayaz için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi. Kaya, "Ayaz'ın, Büyükşehir'in yeşil süpürge araçlarına büyük bir ilgisi var. Ayaz'ın süpürge aracının önündeki bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp, Büyükşehir Belediyemizi de etiketlemiştik. Onlar da bize dönüş yaptı. Bugün Ayaz'ın hayalleri gerçekleşti. Çok sevdiği yeşil süpürge aracına bindi ve mutlu oldu" diye konuştu.