Mersin Büyükşehir Belediyesi Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Tema Vakfı'ndan Ziyaret

07.04.2026 11:50  Güncelleme: 12:58
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi, TEMA Vakfı Mersin İl Temsilciği tarafından ziyaret edildi.

TEMA Vakfı Mersin İl Temsilciği, MESKİ Genel Müdürlüğü Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Ziyarette, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) temsilcileri tesisin işleyişi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde uygulanan arıtma süreçleri, suyun kaynaktan musluklara ulaşana kadar geçtiği aşamalar ve su kalitesinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Berdan Barajı'ndan temin edilen suyun modern arıtma teknikleriyle işlenerek uluslararası standartlarda içme suyuna dönüştürüldüğü tesiste; fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma süreçlerinin titizlikle uygulandığı aktarıldı.

MESKİ yetkilileri tarafından tesisin Mersin halkına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırma noktasındaki kritik rolüne dikkat çekilerek, düzenli kalite kontrolleri ile güvenli su temininin sürdürüldüğü vurgulandı.

"Suyu korumamız gerektiğinin bir kez daha farkına vardık"

TEMA Vakfı Mersin İl temsilcisi Perihan Saydam Pazarbaşı, "Suyumuzun nereden geldiğini öğrenmek istedik. Büyükşehir Belediyesi bize araç tesis etti. Onunla geldik. Suyun ne kadar önemli olduğunun ne kadar korunması gerektiğinin herkes için bir hak olduğunun bilincindeyiz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Evlerimizde musluklarımızdan akan suyumuzun nereden geldiğini, gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğini, ne kadar zahmetli bir yol ne kadar büyük emekler sarf edildiğini öğrendik. Onun için de suyu korumamız gerektiğinin bir kez daha farkına vardık. Su tasarrufunu biz kendimiz tabii ki yapıyoruz. Okullarda da ana sınıfından liseye kadar bu konuda eğitim veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:27
İBB davasında gerginlik Savcı “Haddinizi bildiririz“ dedi, araya hakim girdi
İBB davasında gerginlik! Savcı "Haddinizi bildiririz" dedi, araya hakim girdi
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:58:30.
