Mersin Büyükşehir Belediyesi Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Tema Vakfı'ndan Ziyaret

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi, TEMA Vakfı Mersin İl Temsilciği tarafından ziyaret edildi.

TEMA Vakfı Mersin İl Temsilciği, MESKİ Genel Müdürlüğü Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Ziyarette, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) temsilcileri tesisin işleyişi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde uygulanan arıtma süreçleri, suyun kaynaktan musluklara ulaşana kadar geçtiği aşamalar ve su kalitesinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Berdan Barajı'ndan temin edilen suyun modern arıtma teknikleriyle işlenerek uluslararası standartlarda içme suyuna dönüştürüldüğü tesiste; fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma süreçlerinin titizlikle uygulandığı aktarıldı.

MESKİ yetkilileri tarafından tesisin Mersin halkına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırma noktasındaki kritik rolüne dikkat çekilerek, düzenli kalite kontrolleri ile güvenli su temininin sürdürüldüğü vurgulandı.

"Suyu korumamız gerektiğinin bir kez daha farkına vardık"

TEMA Vakfı Mersin İl temsilcisi Perihan Saydam Pazarbaşı, "Suyumuzun nereden geldiğini öğrenmek istedik. Büyükşehir Belediyesi bize araç tesis etti. Onunla geldik. Suyun ne kadar önemli olduğunun ne kadar korunması gerektiğinin herkes için bir hak olduğunun bilincindeyiz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Evlerimizde musluklarımızdan akan suyumuzun nereden geldiğini, gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğini, ne kadar zahmetli bir yol ne kadar büyük emekler sarf edildiğini öğrendik. Onun için de suyu korumamız gerektiğinin bir kez daha farkına vardık. Su tasarrufunu biz kendimiz tabii ki yapıyoruz. Okullarda da ana sınıfından liseye kadar bu konuda eğitim veriyoruz" diye konuştu.