Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Haftası'nda Temizlik Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Haftası'nda Temizlik Etkinliği Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında Karageçit bölgesinde temizlik etkinliği düzenledi. Katılımcılar, çevreye atılan çöpleri toplayarak çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi. Etkinlikte çevre bilinci ve farkındalığı oluşturuldu.

05.06.2024 09:43  Güncelleme: 10:54
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Çevre Haftası" dolayısıyla ilk etkinliğini, Çamlıyayla'da bulunan Karageçit bölgesinde yaptı. Bölgede yere atılan çöpleri tek tek toplayan katılımcılar, etkinlik ile çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5-11 Haziran Çevre Haftası'nı dolu dolu etkinliklerle kutlayarak, çevre bilinci ve farkındalığı oluşturacak. Bu yıl "Çevremiz İyiyse Biz de İyiyiz" sloganıyla yola çıkan Mersin Büyükşehir, ilk etkinliği Çamlıyayla'da bulunan Karageçit bölgesinde yaptı.

Mersin Sup Kulübü, Akdeniz Running Kulübü ve Sayapark AVM iş birliğinde gerçekleşen çevre temizlik etkinliğine hem kulüp üyeleri hem de gönüllüler katıldı. İnsanların, güzel havası ve doğal atmosferi dolayısıyla piknik yapmak ve gölü görmek için gittiği Karageçit bölgesinde temizlik etkinliği yapan Çevre Koruma Dairesi ekipleri, doğada gözden uzak herhangi bir alanının da insan eliyle ne kadar kirletildiğini göstermiş oldu.

Katılımcılar, önce çevreye atılan çöpleri toplayarak, temizlik yaptı. Temizlik sonrası onlarca poşet çöp çıktı. Çıkan çöpler arasında hiçbiri doğaya ait olmayan plastik ve cam şişeler, ürün ambalajları, izmaritler, poşetler ve karton parçaları yer aldı. Bölgeyi tertemiz yapan katılımcılar daha sonra Mersin Sup Kulübü öncülüğünde Karageçit Gölü üzerinde sörf tahtaları ile bir gösteri gerçekleştirdi.

Etkinlikte; 'Yeşile Sahip Çık', 'Suyu, Toprağı, Yarınları Koru', 'O'na İyi Bak, Çünkü O'ndan sadece 1 Tane Var', 'Tertemiz Bir Çevre İçin El Ele', 'Çöpün Yeri Doğa Değil',  'Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre', 'Temiz İnsan, Temiz Çevre', 'Dünyanın Sağlığı Bizim Sağlığımız', 'Geleceğimiz İçin Sıfır Atık', 'Geri Dönüştür Kullan, Hayata Bağlan' sloganlarının yazılı olduğu dövizler de bulundurularak, çevre, doğa ve gezegen adına önemli mesajlar verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetleme Şube Müdürü Tuğba Sanal, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Etkinliğimiz yaklaşık 250 gönüllümüzle başladı. Önce biraz çevre temizliği yaptık, ardından Mersin Sup Kulünü'nden arkadaşlarımız diğer gönüllerimizi de yanlarına alarak Karageçit Gölü üzerinde bizim için bir gösteri düzenlediler. Etkinliklerimiz hafta boyu devam edecek. Önce bir teknik gezi yapacağız. Ardından 5 Haziran'da Etkinlik Merkezi'nde çocuklarımız için atölyeler olacak. 8 Haziran'da Sapark'ın önünde atölyelerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Bizi izleyen herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz."

İklim krizine 'dur' diyebilmek için insanların bazı konularda dikkatli davranması gerektiğini de sözlerine ekleyen Sanal, "İklim değişikliği en büyük krizimiz olmaya başladı. Çevre hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey, gelecek nesillere aktaracağımız en önemli mirasımız. O yüzden herkesi çevreye daha duyarlı olmaya, iklim değişikliğine daha fazla dikkat çekmeye, atıklarımızı doğru toplamaya ve doğru atmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Haftası'nda Temizlik Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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