Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalıştayı Düzenlendi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Çocuk Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklarla ilgili uygulanabilir, somut ve sürdürülebilir bir yol haritası oluşturulması hedeflendi.

Mersin Büyükşehir'in Çocuk Çalıştayı'na; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Müdürleri, Mersin Barosu, Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, çok sayıda dernek ve vakıf temsilcilerinden uzman kişiler katıldı.

Çalıştayda ele alınan konular arasında "Çocuk İşçiliği ile Mücadele", "Çocuk Dostu Kent", "Çocuk ve Mahremiyet, Eğitim, Farkındalık","Çocuk İhmali, İstismarı, Şiddet ve Çocuk Hakları", "Çocuklarda Bağımlılık", "Çocuk ve İletişim", "Akran Zorbalığı" ile "Doğal Afetler ve Çocuk" başlıkları yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklarla ilgili 5 yıl boyunca izlemesi gereken politikalar, stratejik eylem planları, uygulanabilir somut ve sürdürülebilir bir yol haritası oluşturulması hedeflenen çalıştay, kentte çocukların yaşadığı sıkıntı ve sorunların tespit edilmesi ve çözüm için destek alınması gereken kurumlarla iş birliklerin geliştirilmesi bakımından da önem taşıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Çocuk Çalıştayı'na katılımın oldukça yoğun ve güzel olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çalıştayımızda vereceğiniz bilgiler, bizim önümüzdeki 5 yılda uygulamalarımızı doğrudan etkileyecek. Dolayısıyla ince eleyip sık dokursanız, kentimiz açısından çok faydalı olur. Bir önceki çalıştayımızda önerilerin tamamına yakını uygulandı. Bunun da Mersin'e çok güzel bir katkısı oldu. Dolayısıyla sizlerle fikir birliği içerisinde, şehrimiz için karar almaktan çok mutluyuz. Bağımlılık dediğimiz zaman yasaklı madde veya ekran bağımlılığı olarak algılıyoruz, ancak hepimizin evlerindeki televizyon bağımlılığını da özellikle dikkate almanızı ve televizyonun aile yapısını nasıl etkilediği konusunda tartışmanızı özellikle rica ediyoruz. Televizyon; hem aile bağlarının yeterince güçlenmemesi konusunda etki ediyor, hem de çocukların zaman kaybına neden oluyor. İletişim, bizim toplumumuzda en büyük problemlerden bir tanesi. Akran zorbalığı zaten başlı başına bir mesele. 'Doğal Afetler ve Çocuk' masamız var. Kentimiz için alabildiğince bol karar alın. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, geçtiğimiz 5 yılda önümüzü açtı. Bir 5 yıl daha hem bütçesel, hem de kente yayılım olarak daha fazla olanağımız olacak."