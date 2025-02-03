Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Matematiği Sevdirecek "Aratos Matematik Evi"Ni, Tarsus'ta Açtı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Matematiği Sevdirecek "Aratos Matematik Evi"Ni, Tarsus'ta Açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Aratos Matematik Evi" Tarsus’ta faaliyete başladı. Aratos Matematik Evi’nde matematiğe olan ön yargıları kırmak ve matematiğin mantığının daha iyi şekilde anlatılması hedefleniyor.

03.02.2025 09:51  Güncelleme: 10:08
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Aratos Matematik Evi" Tarsus'ta faaliyete başladı. Aratos Matematik Evi'nde matematiğe olan ön yargıları kırmak ve matematiğin mantığının daha iyi şekilde anlatılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Aratos Matematik Evi", Tarsus'ta faaliyete başladı. Tarsus merkez Şehitlertepesi Mahallesi Kasın Ekenler Bulvarı üzerinde yer alan Aratos Matematik Evi'nde müze ve atölye olmak üzere iki ayrı bölüm yer alıyor.

İki kattan oluşan ve ortaokul öğrencilerinin faydalanacağı Aratos Matematik Evi'nde matematiğe olan ön yargıları kırmak ve matematiğin mantığının daha iyi şekilde anlatılması hedefleniyor. Matematiği soyut olmaktan çıkartarak eğlenerek öğrenmeyi amaçlayan evde denge oyunu, imkansız üçgen, sinevizyon odası, sonsuz ayna tüneli gibi materyallerin bulunduğu sayısız bölüm yer alıyor.

Yapay zeka ile Atatürk başta olmak üzere, tarih boyunca matematiğe katkı sunan bilim insanlarının sunumlarının da yer aldığı Aratos Matematik Evi'nde matematiğin hayatın tam ortasında yer aldığı vurgulanıyor. Antik çağda yaşamış filozof, şair, astronom ve matematikçi Aratos'un adının verildiği Matematik Evi'ni gezmek isteyen okullar, TEKSİN üzerinden randevu oluşturabilecekler.

"Amacımız matematiğe olan ön yargılarını kırmak"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, matematik müzesi ile matematik atölyesini bir çatı altında buluşturduklarını kaydederek, "Tarsus Aratos Matematik Evi'miz öğrencilerimizin hizmetine girmiş bulunmaktadır. Aratos Matematik Evimiz'de biz ortaokul öğrencilerimize hizmet vereceğiz. Burada amacımız matematiğe olan ön yargılarını kırmak ve öğrencilerimizi eğlendirerek matematiği sevdirmek. Bu tür projelerde inceliğimizde yalnız matematik müzesi, ayrıca matematik atölyesi şeklindeydi. Biz bu ikisini de birleştirip tek çatı altında Aratos Matematik Evi'ni oluşturduk" dedi.

Matematik Evi'ni ziyaret eden çocuklar, çok eğlendiklerini, keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, "Matematiğin keyifli olduğunu anladım. Hiç böyle bir yer görmemiştim, gerçekten çok güzel bir yerdi. Oldukça ilgimi çekti, her öğrencinin gelip, görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi. Çocuklar, "Böyle Türkiye'ye örnek olabilecek bir yapının Tarsus'umuzda olması gurur verici. Matematiğin tarihini, önemli insanları, yapay zekayla zenginleştirilmiş videolarla gösteren eğitici, öğretici bir yapı var. Çok verimli bir yer." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Tarsus, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Matematiği Sevdirecek 'Aratos Matematik Evi'Ni, Tarsus'ta Açtı - Son Dakika

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